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CANLI- Gram altın, Çeyrek Altın fiyatları 23 Aralık: 1 gram altın kaç TL?

23 Aralık güncel altın fiyatları, gram altın ne kadar, çeyrek altın canlı fiyatı, tam altın ne kadar soruları merak ediliyor. Altının son dönemdeki dalgalanması altın fiyatlarının anlık olarak takip edilmesine neden oluyor. Dolardaki ciddi düşüşün ardından altın fiyatları düşüş de canlı olarak sorgulanıyor. 23 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç TL? İşte anlık altın fiyatları haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI- Gram altın, Çeyrek Altın fiyatları 23 Aralık: 1 gram altın kaç TL?
23 aralık altın

Altın fiyatları ne kadar? Haftaya dolar/TL’deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar/TL'deki dalgalı seyri takip etmişti. Altının düşüşü an be an takip ediliyor. İşte 23 Aralık güncel altın rakamları...

23 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 698,96 liradan alınıyor, 699,10 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın an itibariyle 1.803,44 liradan alınıyor ve 1.803,86 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.108,00 liradan alınıyor, 1.207,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.211,00 liradan alınıyor, 2.405,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 4.429,00 liradan alınıyor, 4.788,00 liradan satılıyor.

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