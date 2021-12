CANLI- Gram altın, Çeyrek Altın fiyatları 23 Aralık: 1 gram altın kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar? Haftaya dolar/TL’deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar/TL'deki dalgalı seyri takip etmişti. Altının düşüşü an be an takip ediliyor. İşte 23 Aralık güncel altın rakamları...

23 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 698,96 liradan alınıyor, 699,10 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın an itibariyle 1.803,44 liradan alınıyor ve 1.803,86 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.108,00 liradan alınıyor, 1.207,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.211,00 liradan alınıyor, 2.405,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 4.429,00 liradan alınıyor, 4.788,00 liradan satılıyor.