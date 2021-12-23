CANLI- Gram altın, Çeyrek Altın fiyatları 23 Aralık: 1 gram altın kaç TL? 23 Aralık güncel altın fiyatları, gram altın ne kadar, çeyrek altın canlı fiyatı, tam altın ne kadar soruları merak ediliyor. Altının son dönemdeki dalgalanması altın fiyatlarının anlık olarak takip edilmesine neden oluyor. Dolardaki ciddi düşüşün ardından altın fiyatları düşüş de canlı olarak sorgulanıyor. 23 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç TL? İşte anlık altın fiyatları haberimizde...

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