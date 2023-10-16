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Altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 299 milyon 644 bin 37,74 lira, işlem miktarı ise 1.928,12 kilogram oldu. Diğer metallerde işlem gerçekleşmedi. Altın borsasında bugünkü işlemlere dair verilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:41 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Özak Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Ahlatcı
ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı. İşte detaylar.

ALTININ KİLOSU NE KADAR OLDU?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 700 bin lira, en yüksek 1 milyon 794 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 787 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 299 milyon 644 bin 37,74 lira, işlem miktarı ise 1.928,12 kilogram oldu. Diğer metallerde işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Özak Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.794.000,00 1.870,00

En Düşük 1.700.000,00 1.892,05

En Yüksek 1.794.600,00 1.995,65

Kapanış 1.787.000,00 1.988,10

Ağırlıklı Ortalama 1.720.102,91 1.912,26

Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.299.644.037,74

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.928,12

Toplam İşlem Adedi 46



#Altın
#ons altın
#KMKTP
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