Özgün Ankara için sel ve su baskını uyarısı
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Ankara için sel ve su baskını uyarısı

Ankara Valiliği, öğleden sonra kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

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Haber Merkezi DHA
Ankara için sel ve su baskını uyarısı! 5 günlük Ankara hava durumu
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Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

5 günlük Ankara hava durumu tahminleri

Ankara'daki selde ölü sayısı dörde yükseldi
GÜNDEM
Ankara'daki selde ölü sayısı dörde yükseldi

Meteorolojiden 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
FOTOĞRAF 7
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Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Muğla, Sinop, Van, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br>
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Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.<br>
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Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.<br>
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Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 kmsa) olarak eseceği tahmin ediliyor.<br>
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32 İLE KODLU UYARI<br><br>Meteorolojiden paylaşılan haritaya göre 28 il için sarı ve 4 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
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Buna göre, Amasya, Antalya, Artvin, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman için sarı kodlu; Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için turuncu kodlu verildi.<br>
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Sarı kodlu uyarı nedir?<br><br>Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.<br><br>Turuncu kodlu uyarı nedir?<br><br>Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.<br>
Meteorolojiden 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Belirtilen bölgelerdeki yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.


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