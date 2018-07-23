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Ankara’daki patlamanın nedeni belli oldu! Son dakika Ankara haberleri

Ankara’da patlama meydana geldi. Sosyal medya üzerinden kullanıcılar Ankara’da patlama olduğuna dair son dakika paylaşımları yapılıyor. Patlamanın ise birçok bölgeden duyulduğu bildirildi. Peki Ankara’daki patlamanın nedeni belli oldu mu?

Haber Merkezi Diğer
Ankara'da patlama meydana geldi.

Ankara'da patlama meydana geldi.

Ankara’daki patlama herkesi korkuttu. Sosyal medya üzerinden Ankara’daki patlamaya dair paylaşımlar yapılıyor.

Ankara’daki patlamanın nedeni belli oldu mu?

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili ilk açıklamasında patlama sesinin Kazan'da F-16 uçaklarının uçuşu sırasında yaşanan sonik patlama olduğu kaydedildi.

Ankara'da korkutan bir patlama sesi duyuldu.

Valilik ve emniyet kaynakları, patlamanın kaynağına ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını belirtti.

Patlama sesinin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı sesi duyduklarını belirten paylaşımlar yaptı.

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