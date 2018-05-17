Anlamlı Ramazan mesajları! En güzel ve resimli Ramazan ayı mesajları ve sözleri
Ramazan ayı mesajlarını sizler için hazırladık. Mübarek Ramazan ayı geldi. Vatandaşlar ise 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi nedeniyle sevdiklerine en güzel mesajları göndermek istiyor. Sizlere sunacağımız resimli mesajları ister WhatsApp isterseniz de diğer sosyal ağlar aracılığı ile gönderebilirsiniz. İşte mübarek Ramazan ayına özel en güzel mesajlar…
Haber MerkeziDiğer
Ramazan ayı mesajlarını sizler için bir araya getirdik. Ramazan ayının gelişini sevdiklerinizle paylaşabilir ve onlar için iyi dilek temennilerinde bulunabilirsiniz. Resimli, güzel ve anlamlı Ramazan ayı mesajlarını haberimizde bulabileceksiniz. İşte en güzel Ramazan mesajları…
RAMAZAN MESAJLARI
On bir ayın sultanı kapıda. Bu ay bütün gönüller ibadetten yana, bütün yürekler aynı çatı altında. Muhammet (s.a.v) bu ay sizin kapınızda. Güzel gönlünüzden geçen her hayırlı işin avuç içlerinize dolmasını diler mübarek Ramazan ayınızı kutlarım. Kim Allah yolunda dünyevi işleri bir kenara atıp sadece gönülden ibadet ederse, Allah ona cennetinden bir bahçe ayırır. Cennetin bahçesindeki gül kokularının yüzü suyu hürmetine bu ayı ibadet ve inançla geçirmenizi temenni eder, mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutlarım. Bu ay değerlendirmek için en makbul aydır. Bütün günahlardan arınma, pişmanlığı ve içten gelen tövbeyi Allah'a sunma, doya doya ibadet etme fırsatı bütün din kardeşlerim için hayırlı olsun. Gönlünüzü Allah'a açacağınız bu mübarek Ramazan ayı sizi ve ailenizi huzura boğsun. Ramazan ayınız kutlu olsun. Gönül ister ki her ay böylesine aşk dolu, ibadet dolu geçsin. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerife bir kere daha nail olmak kısmet oldu. Bu ayı en iyi şekilde değerlendirmeli, dinimizin gerekliliği olan ve nefsimizi törpülemek için bize fırsat sunulan orucumuzu en iyi şekilde tutmaya gayret edelim. Ramazan ayınız mübarek olsun. Gönüllerin merhamet dolduğu, en katı yüreklerin bile iman ateşiyle ısındığı, sevgi ve saygının esas olduğu, büyüklerin sabırlı küçüklerin vefakâr olduğu bu ay Müslüman âlemine bahşedilmiş en güzel hediyelerden biridir. Ramazan ayını ibadet içinde geçirmenizi diler, Ramazan ayının bütün milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Mübarek Ramazan ayınız kutlu olsun. Hoş geldin on bir ayın sultanı. Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim. Savaşların olmadığı, kıtlığın baş göstermediği, şehit haberlerinin olmadığı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek ayımız kutlu olsun. On bir ayın sultanına hoş geldin deyin ey Müslümanlar. Bu ayı iyi değerlendirin. Nefsinizi törpüleyin, şeytanın vesveselerine kulak vermeyin. Her türlü ayıptan ve edepsizlikten kendinizi sakının. Kalplerinizi ve avuçlarınızı bir tek Allah'a açın. Mübarek Şehr-i Ramazanınız kutlu olsun. Gönül dergâhının tek menzili olan Ramazan ayında bütün hanelere bolluk ve bereket, bütün gönüllere dua ve Allah'tan hikmet dilerim. Dualarınız kabul Ramazan ayınız mübarek olsun. Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun. Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım
Bеmbеyаz yağan bir kаrın, nе yаşаnmışsа yаşаnsın, gеçmişin tüm hаtаlаrını örttüğü gibi Ramazan ayının da sеnin tüm hаtаlаrını örtеrеk hayırlı yеni bir gеlеcеk umud dоlu yеni bir bаşlаngıcа vesile olmasını dilerim. . . Mübarek Ramazan Ayı Kalbini O'nun yoluna kоymаyı Ellеrini daim O'nun dеrgаhınа аçmаyа vesile olsun. Mübarek Ramazan Ayı Kalbine öncе bulut olsun yаğmаk için. .. Sоnrа yağmur olsun ilаhi sеvgiyi yеşеrtmеk için Mübarek Ramazan Ayi ; sana Vücudunun sihhat ve selameti olan "az yemege ".. .. Ruhunun sihhat ve selameti olan "günаhsiz olmаyа " dininin sihhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya "vesile olsun. Mübаrek Ramazan Ayınа hаs RAHMET BEREKET VE MAGFIRET ile hеmhal оlman dilеklеrimlе . Sevgi sözе dolarsa dua оlur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yoldа birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun . Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizlеri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun. Ellеrin semаyа, dillerin duаyа gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hаyırlаrа vesile olmasını dilerim. Hоşgeldin Ya Şehr-i Ramazan… Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun… Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayini tebrik ederim. “Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir"… Rahmet ile başlayan Ramazan ayinin Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun… Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya… Ellerini O'nun dergahına açmaya… Ruhunu doyurmaya… Kalbinin gerçek vuslatı bulmasına vesile olsun… “Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan aynız hayırlara vesile olsun… “Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmediği Rahmet ve Mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim…. Bembeyaz yağan bir karin, ne yasanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayinin da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek umud dolu yeni bir başlangıca vesile olmasını dilerim …. Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim… Mübarek Ramazan Ayı Kalbini O'nun yoluna koymayı Ellerini daim O'nun dergahına açmaya vesile olsun… Mübarek Ramazan Ayı Kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Mübarek Ramazan Ayı “O vermek istemeseydi ISTEMEK vermezdi" gerçeği doğrultusunda Ruhunda oluşan hayır Dua isteğinin kabulüne vesile olsun….
Mübarek Ramazan Ayı ; sana Vücudunun sıhhat ve selameti olan “az yemeğe"…. Ruhunun sıhhat ve selameti olan “günahsız olmaya"….. dininin sıhhat ve selameti olan “Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya" vesile olsun…. Besmele ile girdiğin Mübarek Ramazan Ayin; yine onun içindeki RAHMAN ve RAHIM sıfatlarının üzerine tecellisi temennilerimle…. Mübarek Ramazan Ayına has RAHMET BEREKET VE MAGFIRET ile hemhal olman dileklerimle….
Yorum