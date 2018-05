Anlamlı Ramazan mesajları! En güzel ve resimli Ramazan ayı mesajları ve sözleri

Ramazan ayı mesajlarını sizler için bir araya getirdik. Ramazan ayının gelişini sevdiklerinizle paylaşabilir ve onlar için iyi dilek temennilerinde bulunabilirsiniz. Resimli, güzel ve anlamlı Ramazan ayı mesajlarını haberimizde bulabileceksiniz. İşte en güzel Ramazan mesajları…

RAMAZAN MESAJLARI

On bir ayın sultanı kapıda. Bu ay bütün gönüller ibadetten yana, bütün yürekler aynı çatı altında. Muhammet (s.a.v) bu ay sizin kapınızda. Güzel gönlünüzden geçen her hayırlı işin avuç içlerinize dolmasını diler mübarek Ramazan ayınızı kutlarım.

Kim Allah yolunda dünyevi işleri bir kenara atıp sadece gönülden ibadet ederse, Allah ona cennetinden bir bahçe ayırır. Cennetin bahçesindeki gül kokularının yüzü suyu hürmetine bu ayı ibadet ve inançla geçirmenizi temenni eder, mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Bu ay değerlendirmek için en makbul aydır. Bütün günahlardan arınma, pişmanlığı ve içten gelen tövbeyi Allah'a sunma, doya doya ibadet etme fırsatı bütün din kardeşlerim için hayırlı olsun. Gönlünüzü Allah'a açacağınız bu mübarek Ramazan ayı sizi ve ailenizi huzura boğsun. Ramazan ayınız kutlu olsun.

Gönül ister ki her ay böylesine aşk dolu, ibadet dolu geçsin. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerife bir kere daha nail olmak kısmet oldu. Bu ayı en iyi şekilde değerlendirmeli, dinimizin gerekliliği olan ve nefsimizi törpülemek için bize fırsat sunulan orucumuzu en iyi şekilde tutmaya gayret edelim. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Gönüllerin merhamet dolduğu, en katı yüreklerin bile iman ateşiyle ısındığı, sevgi ve saygının esas olduğu, büyüklerin sabırlı küçüklerin vefakâr olduğu bu ay Müslüman âlemine bahşedilmiş en güzel hediyelerden biridir. Ramazan ayını ibadet içinde geçirmenizi diler, Ramazan ayının bütün milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Mübarek Ramazan ayınız kutlu olsun.

Hoş geldin on bir ayın sultanı. Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim. Savaşların olmadığı, kıtlığın baş göstermediği, şehit haberlerinin olmadığı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek ayımız kutlu olsun.

On bir ayın sultanına hoş geldin deyin ey Müslümanlar. Bu ayı iyi değerlendirin. Nefsinizi törpüleyin, şeytanın vesveselerine kulak vermeyin. Her türlü ayıptan ve edepsizlikten kendinizi sakının. Kalplerinizi ve avuçlarınızı bir tek Allah'a açın. Mübarek Şehr-i Ramazanınız kutlu olsun.

Gönül dergâhının tek menzili olan Ramazan ayında bütün hanelere bolluk ve bereket, bütün gönüllere dua ve Allah'tan hikmet dilerim. Dualarınız kabul Ramazan ayınız mübarek olsun.

Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım



Bеmbеyаz yağan bir kаrın, nе yаşаnmışsа yаşаnsın, gеçmişin tüm hаtаlаrını örttüğü gibi Ramazan ayının da sеnin tüm hаtаlаrını örtеrеk hayırlı yеni bir gеlеcеk umud dоlu yеni bir bаşlаngıcа vesile olmasını dilerim. . .

Mübarek Ramazan Ayı Kalbini O'nun yoluna kоymаyı Ellеrini daim O'nun dеrgаhınа аçmаyа vesile olsun.

Mübarek Ramazan Ayı Kalbine öncе bulut olsun yаğmаk için. .. Sоnrа yağmur olsun ilаhi sеvgiyi yеşеrtmеk için

Mübarek Ramazan Ayi ; sana Vücudunun sihhat ve selameti olan "az yemege ".. .. Ruhunun sihhat ve selameti olan "günаhsiz olmаyа "

dininin sihhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya "vesile olsun.

Mübаrek Ramazan Ayınа hаs RAHMET BEREKET VE MAGFIRET ile hеmhal оlman dilеklеrimlе .

Sevgi sözе dolarsa dua оlur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yoldа birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun .

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizlеri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun.

Ellеrin semаyа, dillerin duаyа gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hаyırlаrа vesile olmasını dilerim. Hоşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayini tebrik ederim.

“Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir"… Rahmet ile başlayan Ramazan ayinin Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle…

Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun…

Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya… Ellerini O'nun dergahına açmaya… Ruhunu doyurmaya… Kalbinin gerçek vuslatı bulmasına vesile olsun…

“Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan aynız hayırlara vesile olsun…

“Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmediği Rahmet ve Mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim….

Bembeyaz yağan bir karin, ne yasanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayinin da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek umud dolu yeni bir başlangıca vesile olmasını dilerim ….

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

Mübarek Ramazan Ayı “O vermek istemeseydi ISTEMEK vermezdi" gerçeği doğrultusunda Ruhunda oluşan hayır Dua isteğinin kabulüne vesile olsun….



Mübarek Ramazan Ayı ; sana Vücudunun sıhhat ve selameti olan “az yemeğe"…. Ruhunun sıhhat ve selameti olan “günahsız olmaya"….. dininin sıhhat ve selameti olan “Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya" vesile olsun….

Besmele ile girdiğin Mübarek Ramazan Ayin; yine onun içindeki RAHMAN ve RAHIM sıfatlarının üzerine tecellisi temennilerimle….

Mübarek Ramazan Ayına has RAHMET BEREKET VE MAGFIRET ile hemhal olman dileklerimle….

İstanbul imsakiye 2017- Diyanet İstanbul imsakiyesi ve iftar vakitleri İstanbul imsakiye 2017 takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Mübarek Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerini sitemizde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İstanbul'da Ramazan hazırlıkları bir çok ilçede tamamlandı. Milyonlarca vatandaş ise oruç ibadeti için 27 Mayıs tarihini bekliyor. Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 29 gün boyunca manevi ayın ruhuna uygun olarak düzenlenecek etkinliklerle ramazanı idrak edecek.Ramazan ayı boyunca Taksim Meydanı’nda ve Hasköy sahilinde kurulacak iftar çadırlarında her gün yaklaşık 4 bin kişi birlikte iftar yapacak. Taksim Meydanı ve Hasköy sahilinin yanı sıra, ilçenin çeşitli noktalarında kurulacak sofralarda da yaklaşık 100 bin kişi orucunu açacak. Ayrıca Kadir Gecesinde Okçular Tekkesinde 5 bin kişilik iftar verilecek. Beraber iftarların yanı sıra, Taksim Meydanı'nda kurulan festival alanı ile Hasköy sahilinde kurulan etkinlik alanında çeşitli söyleşiler, sohbetler ve tasavvuf musikisi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.Her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim Meydanı’nda "Geleneksel Beyoğlu İftarı" düzenlenecek. Ruhani liderler, azınlık cemaat vakıfları, sivil toplum kuruluşları, iş, sanat, kültür, medya camiası ve protokol katılımıyla gerçekleşecek iftarda, Beyoğlu'ndaki farklı dil, din, mezhep ve kültüre sahip tüm kesimleri kapsayacak şekilde, birlikte ve kardeşçe yaşama coşkusuna vurgu yapılacak. Beyoğlu Belediyesi, ilçede yaşayan hasta ve yaşlıları ramazan ayı boyunca yalnız bırakmayacak. Hastalığı ve yaşlılığı sebebiyle iftar vakti evinden çıkamayan ve bu sofralara misafir olamayan ihtiyaç sahiplerine gezici iftar aracıyla her gün iftar yemeği servis edilecek.ORUCU BOZAN ŞEYLERYemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmak orucu bozan şeylerdir. Bunların hangi durumda sadece kazâ, hangi durumda kazâ ile birlikte kefâreti gerektirdiğini görelim.a) Kazâ ve Kefâreti Gerektiren DurumlarOrucu bozup hem kazâ hem de kefâreti gerektiren durumların başında ramazan günü oruçlu iken yapılan cinsel ilişki gelmektedir. Zaten Peygamberimiz oruç kefâreti hükmünü, o zaman vuku bulan böyle bir cinsel ilişki olayı üzerine vermiştir.Oruç kefâreti konusunda eldeki tek örnek ve delil de budur. Bu bakımdan bütün fıkıh mezhepleri, ramazan günü oruçlu iken bilerek ve isteyerek normal cinsel ilişkide bulunmanın, hem kazâ ve hem de kefâreti gerektireceği konusunda görüş birliği etmişlerdir. Bir şey yiyip içmenin kefâreti gerektirip gerektirmediği konusu ise mezhepler arasında tartışmalıdır. Hanefîler, bilerek ve isteyerek bir gıda veya gıda özelliği taşıyan her türlü maddeyi almayı da bu hükme kıyas ederek, bu durumda da hem kazâ hem de kefâret gerekeceğini söylemişlerdir.Peygamberimiz zamanında cereyan eden ve oruç kefâretinin gerekçesi olan olay şudur:Bir adam "Mahvoldum" diyerek Peygamberimiz'e gelmiş ve ramazanın gündüzünde eşiyle cinsel ilişkide bulunduğunu söylemiş, bunun üzerinePeygamberimiz;- Köle âzat etme imkânın var mı?- Hayır, yok.- Peş peşe iki ay oruç tutabilir misin?- Hayır. Bu iş de zaten sabredemediğim için başıma geldi.- Altmış fakiri doyuracak malî imkânın var mı ?- Hayır.Bu sırada Peygamberimiz'e bir sepet hurma getirildi. Peygamber bu hurmayı adama vererek yoksullara dağıtmasını söyledi. Adam "Bizden daha muhtaç kimse mi var?" deyince Peygamberimiz gülümseyerek "Al git, bunları ailene yedir" diyerek adamı gönderdi (Buhârî, “Savm”, 30; Müslim, “Sıyâm”, 81; Ebû Dâvûd, “Savm”, 37).Bilerek ve isteyerek kaçınılması gereken üç şey (yeme, içme, cinsel birleşme) dışında bir sebeple orucun bozulması durumunda kefâret gerekmeyip sadece kazâ gerekir.b) Sadece Kazâyı Gerektiren DurumlarOruç yasaklarının başında yeme ve içme geldiğini, oruçlunun kasten yiyip içmesinin kazâ ve kefâreti gerektirdiğini biliyoruz. Buna ilâve olarak Hanefî fakihleri, beslenme amacı ve anlamı taşımayan ve esasen yenilip içilmesi mûtat (normal, alışılmış) olmadığı gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi durumunda da orucun bozulacağını, fakat bunun kefâreti gerektirmeyeceğini söylemişlerdir. Çiğ pirinç, çiğ hamur, un, ham meyve yemek veya fındık, badem ve cevizi kabuğuyla yutmak böyledir. Bunlar yiyecek maddesi olmakla birlikte, bunların bu şekilde yenilmesi normal değildir ve hem de bunlar bu halleriyle insanın iştah duyacağı ve yemek isteyeceği şeyler değildir. Fakihler, şehvetin normal cinsel birleşme dışında tatmin edilmesinin de aynı kapsamda değerlendirileceğini belirtmişlerdir.Fakihler ağza giren yağmur, kar veya doluyu isteyerek yutmayı, su içme kapsamında değerlendirerek orucu bozacağını; fakat, kişinin kastı olmaksızın boğaza inen yağmur, kar ve dolunun orucu bozmayacağını söylemişlerdir. Kusma, kasten yapılmadığı durumlarda orucu bozmaz. Kasten yapıldı ğında ise, sadece ağız dolusu olması halinde bozar. Baştan beri ortaya koymaya çalışılan oruç tutma esprisi ve orucun anlam ve amacıyla pek bağdaşmayan muhtemel bütün davranışları ve olayları tek tek sıralamak mümkün olmadığı için bu konuda şöyle bir açıklama getirmek doğru olur: Orucun anlamı, Allah rızâsı için, gerek beslenme gerekse tat ve keyif alma kasıt ve arzusu içeren yiyip içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, özetle nefsi iştah ve şehvet duyduğu şeylerden mahrum etmektir.Bu yasağın ihlâli sayılan her davranış orucun mâna ve gayesine aykırıdır. Yeme, içme ve cinsel ilişki sayılan her davranış orucu bozar, kazâ edilmesini gerektirir. Kasıtlı olarak yapılırsa hem kazâ hem kefâret gerekir. Bayılma ve delirmenin orucu bozan şeylerden sayılması, esasen oruç yasaklarının ihlâli ile ilgili olmayıp, bütün mükellefiyetlerde ön şart olan bilinçlilik halinin geçici veya sürekli olarak yitirilmesi ile ilgilidir. Bu halin kapladığı günlerin kazâ edilmesinin istenmeyişi de aynı sebebe bağlıdır.Unutarak bir şey yemek ve içmekle oruç bozulmaz. Peygamberimiz oruçlu olduğunu unutarak yiyip içenlerin oruca devam etmelerini, onları Allah'ın yedirip içirdiğini söylemiştir (Buhârî, “Savm”, 26; Müslim, “Sıyâm”, 17). Fakat yanlışlıkla (hata) yiyip içmek bundan farklı olup Hanefîler'e göre orucu bozar. Meselâ; bir kimse oruçlu olduğunun farkında olduğu halde kasıtsız olarak yanlışlıkla bir şey yese veya içse, diyelim ki abdest alırken ağzına aldığı sudan yutsa veya denizde yüzerken su yutsa orucu bozulur ve kazâ lâzım gelir.Şâfiîler orucu bozma kastı bulunmadığı için yanlışlıkla bir şey yiyip içmenin orucu bozmayacağını söylerken, Mâlikîler orucun anlamının (imsak) ortadan kalkmış olduğu gerekçesiyle, ister unutma isterse yanlışlık sonucu olsun, bir şey yiyip içmekle orucun bozulacağını söylemişlerdir.Sabah vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa oruç bozulur ve kazâ etmesi gerekir, kefâret gerekmez. Ayný þekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kazâ gerekir. Hanefî mezhebinde aðýrlýklý görüþ böyledir. Ancak, bu durumda kefaretin gerekeceðini söyleyenler de vardýr. Zira kişi, her iki durumda da zannı ile hareket etmiş ve yanıldığı ortaya çıkmış ise de zanların kuvvet derecesi aynı değildir. Birinci durumdaki zan güçlüdür; çünkü aslolan gecenin devam ediyor olmasıdır. İkinci durumdaki zan ise, bunun tersine zayıftır; çünkü aslolan gündüzün devam ediyor olmasıdır. Bu bakımdan güneşin batıp batmadığından şüphe eden kimse hemen iftar etmemeli, durumun netleşmesini beklemelidir. İmsak ve iftar vakitlerini gösteren bir takvim ve saatin bulunmadığı durumlarda kişi, kendi bilgi ve tecrübesiyle ictihad ederek ona göre davranır.Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar.Orucu bozacak fakat kefâreti de gerektirmeyecek bir davranıştan sonra, kişinin yiyip içmeye başlaması halinde, kural olarak kefâretin gerekmeyeceği belirtilmişse de, burada aslolan kişinin oruç tutma veya bozma konusundaki gerçek niyetidir. Amellerin niyetlere göre olduğu şeklindeki genel dinî ilkenin anlamı da budur. Bir şey yiyor veya içiyorken imsak vaktinin girdiğini anlayan kimse derhal yemeyi ve içmeyi bırakmalıdır. Bile bile yemeye veya içmeye devam etmesi halinde Hanefî imamlara göre bu kişiye kefâret gerekir.c) İlâç Kullanmanın ve İğne Yaptırmanın HükmüAğızdan alınacak hap, şurup ve pastil gibi şeylerin orucu bozacağında görüş birliği bulunmaktadır. Çünkü bunlar doğrudan mideye inmekte, esasen tedavi amaçlı olsa bile dolaylı olarak beslenme niteliği de taşımaktadır. Göze, burun veya kulağa damlatılan ilâcın orucu bozup bozmayacağı konusu ise tartışmalıdır. Kimi âlimler, göze damlatılan ilâcın orucu bozmayacağı, kulak ve burna damlatılanın bozacağı görüşünde ise de, bunlardan burun içinin yemek borusuyla ve mideyle doğrudan bağlantısının bulunduğu, gözün dolaylı olarak boğaza açıldığı, kulağın ise mideyle böyle bir bağlantısının bulunmadığı düşünülürse, bunlardan sadece buruna konan ilâçlar hakkında ihtiyatlı olmak gerektiği sonucu çıkar. Böyle olunca, burna enfiye çekmek, boğaza inecek şekilde bol miktarda su çekmek gibi davranışlar orucu bozar. Bu organlara konan ve tamamen tedavi amaçlı ilâç ve damlalar ise orucu bozmaz. Çünkü bu son sayılan davranışın yeme ve içme, yani beslenme ve oruca karşı direnç kazanma faaliyeti sayılması isabetli olmaz.İğne yaptırma meselesine gelince: Deri altına veya adaleye zerkedilen veya damardan yapılan iğnenin orucu bozup bozmayacağı konusu, ilk fakihlerin, yaralayıp vücuda giren bıçak vb. katı cisimler ile derin yara üzerine sürülen merhemin orucu bozup bozmayacağına ilişkin tartışmalarına göre belirlenmeye çalışılmıştır. Şöyle ki;a) Ebû Hanîfe'nin “derin yara üzerine sürülen ve karın veya beyne ulaşan ilâcın/merhemin orucu bozacağı” yönündeki görüşünü alanlar, iğneyle vücuda bir şey zerkedilmesi durumunda orucun bozulacağını ileri sürmüşlerdir. Bu görüşte hareket noktası, tabii yollar dışından da olsa vücuda bir şeyin girmiş olmasının orucu bozacağı fikridir. İğne veya damar yoluyla alınan ilâç, serum veya aşı vücudun içine akıtılmış olmakta ve bütün vücuda yayılmaktadır. Beslenme sayılıp sayılmayacağı tartışılsa bile, bunların vücudu güçlendirdiği ortadadır. Bu şekilde alınan ilâç, gerek ağızdan alınsın gerekse iğneyle zerkedilmiş olsun, hiçbir şekilde kefâret gerektirmese de orucu bozar ve kazâyı gerektirir. İlâç almak veya iğne yaptırmak durumunda olan kimselerin ya o gün oruç tutmamaları ya da ilâç almayı ve iğne yaptırmayı sahur ve iftar vakitlerine almaları gerekir.b) Buna mukabil Ebû Yûsuf ve Muhammed'in “derin yara üzerine sürülen merhemin orucu bozmayacağı” yönündeki görüşünü esas alanlar ise iğneyle vücuda bir ilâcın zerkedilmesi durumunda orucun bozulmayacağını söylemişlerdir. Ebû Yûsuf ve Muhammed, oruca "normal yollardan vücuda bir şey almaktan kaçınmak" şeklinde bir anlam yükledikleri için yaraya sürülen merhemin, karna veya beyne ulaşmış olmasının bir önemi olmayacağını, dolayısıyla bu durumda orucun bozulmayacağını söylemişlerdir. Eskiden fetvahâne ve daha sonra 1948 yılında Ezher Üniversitesi Fetva Komisyonu tabii delikler dışından vücuda giren bir şeyin orucu bozmayacağı yönünde fetva vermiştir. Çünkü bu tedavi yönteminin, ağız yoluyla ilâcın yutulmasına benzemediği açıktır. Bu noktadan hareketle, astım ve nefes darlığı sebebiyle ağıza sıkılan spreyin zerrecikler halinde içeri gittiği doğru olsa bile bunların akciğerden öteye geçmediği ve mideye ulaşmadığı, gıda ve susuzluk giderme özelliği de taşımadıkları; bu sebeple bunların da orucu bozmayacağı ileri sürülmüştür. Ayrıca belli hastalıklara karşı korunmak maksadıyla yapılan aşıların hükmünde de tartışma bulunmakla birlikte, bu tür aşılarla vücuda mikrop verilerek bağışıklık kazandırmaya çalışıldığı, dolayısıyla bunların beslenme amaçlı olmadığı söylenerek oruca zarar vermeyeceği görüşü ağırlık kazanmıştır.Hangi görüş alınırsa alınsın, burada inisiyatif, tercih, karar ve tabii ki sorumluluk mükellefe ait olacaktır. Söz konusu olan şey bir ibadettir ve Allah rızâsı için yapılmaktadır. Bu bakımdan, oruç tutan bu şuurdaki insanların gerekmediği halde, hiç açlık, susuzluk ve sıkıntı hissetmeden oruç tutmak için bu yola tevessül edeceklerini düşünmek son derece anlamsızdır. Çünkü aklı olan herkes gayet iyi bilir ki içeriği boşaltılmış ve anlamı yozlaştırılmış ve göstermelik hale getirilmiş bir ibadetin hiçbir faydası olmadığı gibi, böyle yapan kişi sonuçta sadece kendi kendisini kandırmış olacaktır. Esasen dinimiz hasta olan veya tedavi sürecinde olan kişilerin oruç tutmamasına ruhsat vermektedir.Bu bakımdan ilâç kullanmak veya iğne yaptırmak durumunda olan kimseler, hem iyi bir tedavi görüp sağlığına kavuşmak, hem de ibadetlerini ileride huzûr-ı kalp ile ve içe sinerek yapabilmek gayesiyle tedavileri tamamlanıncaya kadar oruç tutmayabilirler. Bu tamamıyla kendilerinin karar vereceği bir konudur. Bununla birlikte bu kimseler, ramazan ayında herkesle birilikte oruca devam etmeyi arzu ediyor ve bu ibadet ayının mânevî havasından kopmak istemiyorlarsa, oruç için başka bir engelleri de yoksa, ikinci grup fakihlere ait olan ve ağırlıklı bulunan fetvayı esas alabilir, oruçlu oldukları halde tedavi ve aşı amaçlı iğneleri yaptırabilirler.Orucu bozan şeyler nelerdir? İşte orucu bozan durumlar!

Ankara iftar vakti, imsak saati! Ankara imsakiyesi 2018 Ankara iftar vakti ve imsak saatleri haberimizde. 2018 yılının imsakiyesi belli oldu. Mübarek Ramazan ayına girmeye çok az bir süre kala vatandalar imsakiyeyi araştırmayı başladılar. Saat kaçta imsak olacak ve saat kaçta iftar açılacak soruları sorulmaya başladı.

Ramazan AyıKamerî ayların başlangıç ve bitişi ayın hareketleri esas alınarak belirlenir. Aın hilal eklinde görülmesinden itibaren tekrar hilal eklinde görülmesine kadar geçen süre bir "ay"dr. Bu süre, bazen 29 gün, bazen 30 gün olur. Bu sebeple Ramazan aynıda oruca başlayabilmek için ayın gökte hilal (yeni ay) halinde göründüğü zaman belirlemek gerekmektedir. Ne var ki hilali görmek her zaman mümkün olmamakta bu sebeple Ramazan girip Oruç lmihali 13 girmediğinde, ya da sona erip ermediği konusunda şüphe doğurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan ban ve sonunu belirleme yöntemini bildirmek ve hilalin görülemediği durumlara da pratik bir çözüm getirmek üzere öyle buyurmuştur:"Hilali Ramazanın başında görünce oruca başlayınız ve onu şevval ayının başında görünce bayram ediniz.Hava bulutlu olur da hilali göremeyecek olursanız ayın sonunu takdir ederek belirleyiniz (ayı otuza tamamlayınız.)" (Buhârî, "Savm", 5)"(Ramazan) Hilalini görmedikçe oruca başlamayın, (evval) hilalini görmedikçe oruca son vermeyin. Hava bulutlu olursa ayın sonunu takdir ederek belirleyiniz (ayı otuza tamamlayınız.)" (Buhârî, "Savm", 11)HAMURLU TATLILAR DÜŞMANProf. Dr. Ergün Seyfeli, "İftar sonrası özellikle yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. İftarda hafif olan çorbalar ve mümkünse biraz daha kahvaltı ağırlıklı yemeklerle başlayıp 15 dakika dinlendikten sonra ana öğüne geçmelerini öneriyoruz. Kalp hastalarının hamurlu olan tatlılardan uzak durmaları gerekiyor. Sütlü tatlılar ya da meyve tatlılarından faydalanabilirler" ifadelerini kullandı.Diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklaması