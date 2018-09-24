AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Artık öğrencilerin önce ders seçimi yapması, ardından kayıt ücretlerini bankaya ödemesi gerekecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece seçtikleri dersleri değiştirebilecek. Ödeme yapıldıktan sonra seçilen derslerde değişiklik gerçekleştirilemeyecek. Ders seçimi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak. Kayıt yenileme işlemleri, ders seçiminin tamamlanması ve ücret ödenmesiyle tamamlanmış olacak.

HARÇ ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

ANADOLU YÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler

Pasaport/T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı/Mavi Kart Fotokopisi

Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi

Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi

Türkçe Yeterlik Belgesi