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AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Çok sayıda öğrencisinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme tarihleri AÖF'ün akademik takviminde yer alıyor. 2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek. Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme süreci hakkında başka detaylar geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

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İşte 2018 AÖF kayıt yenileme tarihleri...

İşte 2018 AÖF kayıt yenileme tarihleri...

Artık öğrencilerin önce ders seçimi yapması, ardından kayıt ücretlerini bankaya ödemesi gerekecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece seçtikleri dersleri değiştirebilecek. Ödeme yapıldıktan sonra seçilen derslerde değişiklik gerçekleştirilemeyecek. Ders seçimi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak. Kayıt yenileme işlemleri, ders seçiminin tamamlanması ve ücret ödenmesiyle tamamlanmış olacak.

HARÇ ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

ANADOLU YÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler

Pasaport/T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı/Mavi Kart Fotokopisi

Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi

Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi

Türkçe Yeterlik Belgesi

AÖL kayıt için bankamatikten (ATM) para nasıl yatırılır?
AÖL kayıt için bankamatikten (ATM) para nasıl yatırılır?

AÖL kayıt için bankamatikten/atm para yatırma işlemlerini adım adım haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz. 2017-2018 eğitim öğretim yılında açık öğretim lisesine kayıt yaptıracak öğrenciler açık lise kayıt ücreti ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti...AÖL kayıt ücreti ne kadar?AÖL yeni kayıt ücreti: 40 TL + 10 TL( bu sene artabilir)AÖL kayıt yenileme ücreti: 30 TL+ 5 TL(bu sene artabilir)Yeni kayıt için yeni kayıt ücreti 40 TL bankaya 10 TL ise kayıt yapılan kuruma ödenecek şekilde 50 TL olarak, kayıt yenileme ücreti ise 30 TL bankaya, 5 TL ise kayıt yapılan kuruma ödenecek şekilde 35 TL yapılmıştır. Bu sene yani 2017-2018 için bu ücretler artacaktır.AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? Açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır?Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar1-GİRİŞ tuşuna basınız.2-Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.3-Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.4-EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.5-Karşınıza gelen seçeneklerden MEB ÖDEMELERİ ni seçiniz.6-Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV BEDELİ OLACAK (Şuan ki Bankamatiklerde ve İnternet Bankacılığı üzerindeki sınav ücreti ibaresi “AÇIK ÖĞRETİM LİSELE 2018/1 İLK.KAYIT-KAYIT YEN.ÜCR.”şeklindedir.)7-ATM tuşları yardımıyla T.C. KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna basınız.8-Yatıracağınız 30TL’yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.9-Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.10-Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.11-Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırıp, kabul edilen tutarı onaylamak için DEVAM tuşuna basınız.12-Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna basınız.13-Paranız yatırılırken lütfen ATM’den ayrılmayınız.14-İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız.AÖL kayıt için kimlerden sınav bedeli alınmaz?a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocuklarından, aynı mücadeledegazi olanlar ile eş ve çocuklarından;b) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne ve babasından, gazilerin ise kendisi ile eş, çocuk,anne ve babasından,c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmişolanlardan,ç) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden,d) Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olanlardan,Durumlarını belgelendirmek şartıyla ilk kayıt sınav bedeli alınmayacaktır.Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar;a) Sınav Bedeli ödenmemiş ise,b) Sınav Bedeli ödenmiş ancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kayıt için başvurmamışsa,c) Kayıt için istenen belgeler ile belgelerde yazması gerek bilgilerde eksiklik var ise,ç) Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,d) Sınav Bedelinden muaf olan öğrenciler muafiyet belgelerini teslim etmemişse, bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez. Eksik belge veya bilgi olmasına rağmen kaydı alınmış ise bu öğrencilerin kayıtları silinir. Kaydı alan kurum tarafından alınmış olan belge var ise bu belgeler iade edilir.

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