At kılı fırçasının faydaları nelerdir? At kılı fırçası nasıl kullanılır, ne işe yarar?

Vücuttaki ölü derilerin atılmasını sağlayan "at kılı fırçası", vücudun onarılması ve güzelleşmesini sağlar. Peki, saymakla bitirilmeyecek at kılı fırçasının faydaları nedir? At kılı fırçası nasıl kullanılır? İşte, detaylar.

AT KILI FIRÇASI NEDİR?

Adından da tahmin edebileceğiniz üzere at kıllarından yapılıyor. Vücudunuza masaj yapmak için kullanabileceğiniz bu fırçaların birçok faydası bulunuyor

AT KILI FIRÇASI NASIL KULLANILIR?

Bu fırçaları kuru cilde uygulamanız gerekiyor. Özellikle banyodan önce kullanılan bu fırçaların sabah ve akşam olarak günde iki kez kullanılması öneriliyor. At kılı fırçasını kullanırken ayaklarınızdan başlamalı ve kalbinize doğru hareket etmelisiniz. Bu sayede kan akışını hızlandırabilir, vücudunuzu harekete geçirebilirsiniz. At kılı fırçasını iç bacak, kol, omuz ve karın gibi farklı bölgelerde kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta fırçalama hareketini kalbinize doğru yapmak. İlk etapta fırçayı bastırmamakta ve hafifçe masaj yapmakta fayda var. İlerleyen dönemlerde basıncı ve masaj süresini arttırabilirsiniz. Masajı bitirdikten sonra krem ya da yağ kullanarak cildinizi nemlendirebilirsiniz.

AT KILI FIRÇASININ FAYDALARI

-Ölü derilerin giderilmesini sağlar.

-Enerji artışı sağlar.

-Cildin dolgunlaşmasına yardımcı olur.

-Kan dolaşımını hızlandırır.

-Vücutta oluşan batık oluşumunu engeller.

At kılı kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta her yere aynı baskı ve hareketlerin uygulanmamasıdır. Vücudun her yeri birbiri ile aynı oranda hassa olmadığı için hassa olan yerlere daha nazik sert olan yerlere daha baskı hareketi ile at kılı kullanılmalıdır.

At kılını kullanmadan önce vücudunuzun her yerinin muhakkak kuru olması gerekmektedir. Bundan dolayı vücudunuzun kuru olduğundan emin olduktan sonra kullanıma başlamalısınız. At kılı fırçası ile ayak bileğinden başlayarak kalbe kadar yukarı yönlü ve dairesel hareketlerle fırçalama işlemi gerçekleştirilir.

Ayak ve bacaklar fırçalandıktan sonra kollara geçilir ve kollarda bileklerden başlayarak koltuk altına doğru aynı dairesel hareketlerle fırçalanır. At kılını ilk kez kullananlar tüm vücudunu nazikçe fırçalamalıdır. Vücutta yara, sedef, egzama ve döküntü var ise at kılı fırçası ile o bölgeler fırçalanmamalıdır.

AT KILI FIRÇASI NE İŞE YARAR?

-Vücuttaki bulunan ölü derinin atılmasına yardımcı olur.

-Vücudun nefes almasını sağlar.

-Cildi temizler ve rahatlamasına yardımcı olur.

-Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur.

-Düzenli kullanımı vücudun sıkılaşmasına yardımcı olur.

-Spor ve düzenli su tüketimi ile birlikte at kılı fırçasını kullanmak selülitin azalmasına yardımcı olur.

-Batıklardan kurtulmaya yardımcı olur.

-At kılı fırçası ne kadar sürede etki eder?

-At kılı fırçasının genellikle sabah kullanımı daha çok önerilmektedir. At kılı fırçası gün içerisinde yapıldığında uygulama süresi 5-6 dk olarak uygun görülmektedir. Düzenli at kılı masajı yapmak vücutta değişimi en kısa sürede ortaya koyacaktır.

AT KILI FIRÇASI KULLANILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

At kılı fırçası satın alırken sentetik ürünlerden uzak durmalı, mutlaka doğal ürünler tercih etmelisiniz. Ek olarak at kılı fırçası kullandığınız ilk dönemlerde sert uygulamalar yapmaktan kaçınmalısınız. Aksi takdirde cildiniz kızarabilir, hatta tahriş olabilir.

AT KILI FIRÇASI YÜZE UYGULANIR MI?

At kılı fırçası sert olduğundan yüz için kullanımında ekstra yumuşak bir fırça takviyesi ile tavsiye edilmektedir. Yüzde uygulama esnasında küçük dokunuşlarla ve nazikçe hareket ederek at kılı fırçasını kullanmakta fayda vardır. Yüz için kullanımında yukarıdan aşağıya doğru hareketlerle uygulama önerilmektedir.

Çene kısımlarında ise yine nazik hareketlerle elmacık kemiklerine doğru bir hareketle fırça kullanılmalıdır. At kılı yüzde kullanıldıktan sonra ılık su ile yüz yıkanmalı ve nemlendirici kullanılmalıdır.

AT KILI FIRÇASI ÇATLAKLARA İYİ GELİR Mİ?

Vücutta meydana gelen çatlakların sebebi kişinin doğrudan kilo alıp vermesidir. Ani kilo alıp vermeler nedeniyle cilt kendi elastik yapısını koruyamaz ve çatlakların meydana gelmesine sebep olur.

Yapılan denemeler sonucu at kılı fırçası kullanımı çatlak giderici kremler ile de sürekli olarak kullanıldığında çatlak görünümünün azaldığı ortaya çıkmaktadır. Ancak bu durumun her cilt için geçerli olup olmadığı kesin değildir. Tedavinin işe yarayıp yaramadığı denenerek ortaya çıkabilir.

AT KILI FIRÇASI VARİSE FAYDASI VAR MI?

At kılı fırçasının düzenli olarak ve krem kullanımı ile birlikte selülitleri azalttığı ortaya çıkmıştır. Ancak varisleri tedavi ettiği konusunda herhangi bir olumlu etkisi olduğu ortaya konmamıştır.