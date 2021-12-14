Özgün AUZEF final (bitirme) sınavları ne zaman?
ÖZGÜN HABERLER

AUZEF final (bitirme) sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz Dönemi bitirme sınavları için heyecn başladı. AUZEF final sınavları dönemin son sınavları olacak. Adaylar sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, AUZEF bitirme/ final sınavları ne zaman yapılacak? İşte yanıtı..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF final (bitirme) sınavları ne zaman?
auzef

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme sınavlarının detayları belli oldu. AUZEF bitirme sınavları, aralık ayında 4 oturumda gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF bitirme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

AUZEF BİTİRME SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF güz yarıyılı bitirme sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihleri arasında dört oturumda yapılacak. Öğrencilerin sınava katılım sağlayabilmeleri için AUZEF sınav giriş belgeleri de açıklandı.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli Öğrencilerimiz, 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu... adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.’ denildi.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
NASA kaçıranlar için müjde verdi

NASA kaçıranlar için müjde verdi

​Geminid meteor yağmuru görsel şölen yaşatıyor.
10 bin teneke vatandaşa dağıtılacak

10 bin teneke vatandaşa dağıtılacak

​Silivri Belediyesi kendi ayçiçek yağını üretti.
Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Başaran TVNETe konuştu: Elon Musk dünyanın en büyük dolandırıcısıdır

Muslera'nın <br>yerine sürpriz plan

Muslera'nın
yerine sürpriz plan

​G.Saray yabancı bir kaleci transfer edebilir.

Öğrencilerin beklediği haber geldi

Öğrencilerin beklediği haber geldi

​Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı.
Brezilyalılar <br>yeni takımını bile açıkladı

Brezilyalılar
yeni takımını bile açıkladı

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den ayrılacağını duyurdular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.