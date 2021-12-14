AUZEF final (bitirme) sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme sınavlarının detayları belli oldu. AUZEF bitirme sınavları, aralık ayında 4 oturumda gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF bitirme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

AUZEF BİTİRME SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF güz yarıyılı bitirme sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihleri arasında dört oturumda yapılacak. Öğrencilerin sınava katılım sağlayabilmeleri için AUZEF sınav giriş belgeleri de açıklandı.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli Öğrencilerimiz, 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu... adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.’ denildi.