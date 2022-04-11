İstanbul Üniversitesi öğrencileri AUZEF sınav giriş belgesi ile ilgili sok dakikaları takip ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi vize sınav tarihlerini ve AUZEF sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyorlar. AUZEF bahar dönem ara sınavları 16 Nisan ve 17 Nisan’da yapılacak. 16 Nisan’da birinci oturum saat 09:30’da başlayacak. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? İşte haberimizin detayları sizlerle...
AUZEF 2022 sınav tarihleri
- Ara Dönem (Vize) Sınavları 16 - 17 Nisan 2022
- Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022
- Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022
- Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022
AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?
- AUZEF sınav giriş yerler belgesi henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin yeni duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
- 2021-2022 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Hakkında Bilinmesi Gerekenler
- HES kodu uygulaması İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kaldırıldığından fakültemizce gerçekleştirilecek sınavlarda HES Kodu bilgisi aranmayacaktır.
- Sınav günü Covid-19 Pozitif durumu devam eden öğrencilerin; Sağlık Bakanlığı e-nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nden edinecekleri Covid-19 Pozitif durumlarını bildirir Karekod’lu Laboratuvar Sonuç Raporunun bir dökümünü yerleştirildikleri Sınav Binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin, Sınav Binasında sadece Covid-19 Pozitif durumu olan adaylar için ayrılan Sınav Salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır.
- İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. 1 ve 3. oturum saat 09.30’da, 2. oturum saat 14.00’te 4. oturum saat 15.00’te başlamaktadır.
- Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.
- Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.
- Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
- Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.
- Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
- Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.
- Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.