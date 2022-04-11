AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi öğrencileri AUZEF sınav giriş belgesi ile ilgili sok dakikaları takip ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi vize sınav tarihlerini ve AUZEF sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyorlar. AUZEF bahar dönem ara sınavları 16 Nisan ve 17 Nisan’da yapılacak. 16 Nisan’da birinci oturum saat 09:30’da başlayacak. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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