Kuran-ı Kerim sure ve dualarını oluşturan; harfler, kelimeler ve cümleler ayet olarak adlandırılmaktadır. Ayetlerin sure içerisinde bulunduğu konumun vahiy ile geldiğine inanılmaktadır. Ayet ile sure arasındaki fark nedir?

AYET NEDİR?

Ayet, İslam dininde Ayet-i Kerime olarak da geçmektedir. Arapça kökenli olan bu sözcük; delil, kanıt, alamet ve işaret anlamlarını taşımaktadır. İslam alimleri arasında bazı fikir ayrımları olsa da Kuran-ı Kerim’de toplam 6666 ayet olduğu kabul edilmektedir.

SURE NEDİR?

Sure, ayetlerden oluşan belirli bölümlerin adıdır. Kuran'da 114 sure vardır. Geleneksel-resmi sıralamaya göre bunların ilki Fatiha, sonuncusu Nás suresidir. İniş sırasına göre ise ilk sure Alak, son sure Nasr suresidir.

AYET İLE SURE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Tefsir ilmine göre sûre Kur'ân-ı Kerîm'in âyetlerden meydana gelen bölümlerine denilir. Sûrelerin sayısı güvenilir bilginlerin icmâı ile 114'tür. Âyet sözlükte; alâmet, işaret, ibret, delil ve mûcize anlamlarına gelir. Tefsir ilminde sûrelerin bir mana veya bir hükmü ifade eden her bölümüne âyet denilir.

Kuran-ı Kerim'de kaç ayet vardır?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan her bir cümle ayet olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda Kur'an-ı Kerim kaç ayet sorusunun yanıtı 6236’dır. 6136 ayetten oluşan Kur'an-ı Kerim böylece kişilerin daha iyi bir şekilde okuduğunu anlamasını sağlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet örnekleri ise şöyledir;

Sana yapılan kötülüğe karşılık vermek yerine, öfkenin geçmesini bekle. (Furkan Suresi, 63. Ayet)

Tartıyı adalet ile yapın ve teraziyi eksik tutmayın. (Rahman Suresi, 9. Ayet)

Kuran-ı Kerim kaç sure?

Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümü vardır ve bu bölümler sure olarak adlandırılmaktadır. Ayetlerin bir araya gelerek oluşturduğu surelerde 114 farklı sure ile Kur'an-ı Kerim tamamlanmıştır. Ayetler kısa cümleler olurken sureler birden fazla ayetin bir araya gelmesi ile daha uzundur. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha Suresi’dir. 7 ayetten oluşan Fatiha Suresi’nin Türkçe meali şöyledir;

1.Rahman ve Rahîm Allah’ın ismiyle…

2.Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

3.O, Rahman ve Rahîm’dir.

4.O, hesap ve ceza gününün tek sahibidir.

5.Rabbimiz! Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz.

6.Bizi dosdoğru yola eriştir;

7.Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve azıp sapanların yoluna değil.







