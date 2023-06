Kuran-ı Kerim sure ve dualarını oluşturan; harfler, kelimeler ve cümleler ayet olarak adlandırılmaktadır. Ayetlerin sure içerisinde bulunduğu konumun vahiy ile geldiğine inanılmaktadır. Ayet ile sure arasındaki fark nedir?

Sure, ayetlerden oluşan belirli bölümlerin adıdır. Kuran'da 114 sure vardır. Geleneksel-resmi sıralamaya göre bunların ilki Fatiha, sonuncusu Nás suresidir. İniş sırasına göre ise ilk sure Alak, son sure Nasr suresidir.