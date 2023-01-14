Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 4. Bölüm Tek Parça FULL (TRT İZLE)

TRT 1 ekranlarında ilk bölümünün yayınlamasıyla beraber beğenileri toplayan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi dün akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARBAROS HAYREDDIN: SULTANIN FERMANI 4. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

BARBAROS HAYREDDIN: SULTANIN FERMANI 5. BÖLÜM FRAGMANI

BARBAROS HAYREDDIN: SULTANIN FERMANI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Hayreddin, Fransa Kralı, Francois’ in çocuğunu kurtarmak için Kral Şarlken’ in sarayına girmenin yolunun arar ve Mia De Luna’ nın yardımıyla da bir çözümü bulur. Peki çocuğu kurtarabilecek midir?

Kemankeş Paşa, Seyyare Hatun ile izdivaç yapmak için gerekli hazırlıkları yapmaya başlar ama hiç beklemediği bir engelle karşılaşır, annesi Halime Hanım… Valide hanımın tüm oyunlarına rağmen Kemankeş Paşa amacına ulaşabilecek midir?

Yahya, Murad efendinin aniden işlerin içine bu kadar hızlı dahil olmasından şüphe duyar ve takip etmesi için Geveze Çavuş’ u görevlendirir.

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Hayreddin Reis, Kral Şarlken’ in Osmanlı’ yı yenebilmek için müttefik toplamaya çalıştığını bunun içinde Amiral Andrea Doria’ yı görevlendirdiğini öğrenir. Barbaros Hayreddin buna engel olmak için elinden geleni yapacaktır.

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman (Hızır Reis Barbaros)

Melisa Döngel (Mia de Luna)

Timur Acar (Amiral Andrea Doria)

Ufuk Özkan (Salih Reis)

Halil İbrahim Kurum (Kemankeş Ahmed)

Ceren Soylu (Hatice Kadınefendi)

Arif Pişkin (Sultan Süleyman)

Yılmaz Adam Bayraktar (Murad)