Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 4. Bölüm Tek Parça FULL (TRT İZLE) TRT 1’in yeni ve sevilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dün akşam 4. bölümüyle ekran karşısına çıktı. Her hafta cuma akşamı sevenleriyle buluşan dizinin bu bölümünde Hayreddin, Fransa Kralı, Francois’ in çocuğunu kurtarmak için Kral Şarlken’ in sarayına girmenin yolunun arar ve Mia De Luna’ nın yardımıyla da bir çözümü bulur. Peki çocuğu kurtarabilecek midir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 4. bölümü TRT’den tek parça full izlemek ve 5. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

