Özgün Başakşehir - Fiorentina maçı hangi kanalda?
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Başakşehir - Fiorentina maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Başakşehir İtalya Serie A Ligi takımlarından Fiorentina’yı konuk ediyor. Tarihlerinde ilk defa karşı karşıya gelecek iki takım içinde mutlak hedef 3 puan. Peki Başakşehir - Fiorentina maçı hangi kanalda? Maç saat kaçta? Muhtemel 11’ ler ve bütün detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir - Fiorentina maçı hangi kanalda?
Başakşehir UEFA Konferans Ligi

Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı altı maçı da kazanan Fiorentina, bu karşılaşmalarda kalesinde sadece bir gol gördü. Fiorentina CEO’su Joe Barone ve Sportif Direktör Daniele Pradê maç öncesinde Fatih Terim ile tekne turuna çıktı. İtalyan ekibinin sosyal medya paylaşımı baya ilgi gördü. İşte detaylar.

BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Fiorentina maçı 15 Eylül Perşembe akşamı (bugün) saat 22.00'de oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayınlanacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor. İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip. A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya gelecek.

İTALYAN EKİBİNDEN FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Fiorentina CEO’su Joe Barone ve Sportif Direktör Daniele Pradê Galatasaray'ın unutulmaz ismi Fatih Terim ile birlikte tekne turuna çıktı. Sosyal medyada bu anı paylaşan İtalyan ekibinin binlerce beğeni aldı.
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