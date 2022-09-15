Başakşehir - Fiorentina maçı hangi kanalda?

Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı altı maçı da kazanan Fiorentina, bu karşılaşmalarda kalesinde sadece bir gol gördü. Fiorentina CEO’su Joe Barone ve Sportif Direktör Daniele Pradê maç öncesinde Fatih Terim ile tekne turuna çıktı. İtalyan ekibinin sosyal medya paylaşımı baya ilgi gördü. İşte detaylar.

BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Fiorentina maçı 15 Eylül Perşembe akşamı (bugün) saat 22.00'de oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayınlanacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor. İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip. A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya gelecek.

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İTALYAN EKİBİNDEN FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Fiorentina CEO’su Joe Barone ve Sportif Direktör Daniele Pradê Galatasaray'ın unutulmaz ismi Fatih Terim ile birlikte tekne turuna çıktı. Sosyal medyada bu anı paylaşan İtalyan ekibinin binlerce beğeni aldı.