Bedelli askerlik için 25 gün askerlik mi yapılacak? Son dakika bedelli haberleri

Bedelli yapacak olanlar 25 gün askere mi gidecekler? Yapılan son dakika açıklamalarının ardından gündeme 25 günlük askerlik geldi. Resmi açıklamaların ardından ise 25 gün askerlik yapılıp yapılmayacağı belli oldu.

AK Parti'den 'bedelli askerlik' açıklaması

K Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Turan, bedelli askerlikle ilgili, "Birkaç saat içinde kanun teklifimizi göndereceğiz" dedi.

AK Parti'nin bugün Meclis'e sunacağı teklifte yaş sınırı 25, ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, bedelli askerlikten faydalananlar 25 gün askerlik yapacak.

Bedelli askerlikten kaç kişi faydalanabilir?

Son rakamlara göre halen askerlik yoklamasına tabi, askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin 279 kişi askerliğini öğrencilik dışında ertelemiş olan kişi sayısı. 1 milyon 885 bin 438 kişi de öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda. Halen silah altında 360 bin 869 er bulunuyor. 2019 yılında ise toplam silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olarak planlanıyor. Rakamlara bakıldığında askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 5 milyon 448 bin 858 kişi.