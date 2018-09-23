beIN Sports maç özetleri ve golleri! Süper Lig 6. hafta toplu maç sonuçları

Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir zorlu rakipleriyle karşılaşıyor. Sezona iyi başlamak adına her 3 puanın altın değerinde olduğu bu haftalarda rakipler kıyasıya mücadele edecek. Maç özetleri ise beIN Sports ekranlarından izlenecek.

beIN Sports maç özetleri nasıl izlenir?

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Galatasaray Kasımpaşa maç özeti! GS Kasımpaşa maç sonucu ve özeti Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Bu skorun ardından Galatasaray liderlik koltuğuna tekrar oturdu. Galatasaray Kasımpaşa maç özeti nasıl izlenir?beIN Sports ekranları üzerinden Galatasaray Kasımpaşa maçının geniş özetini izleyebilirsiniz. Özet için tıklayınızTürk Telekom Stadı'na namağlup lider gelen lacivert-beyazlı ekip karşısında sarı-kırmızılı takıma farklı galibiyeti getiren golleri, ikinci yarıda Eren Derdiyok, Garry Rodrigues (2) ve Serdar Aziz attı.Galatasaray, Kasımpaşa karşısında aldığı bu galibiyetle hem maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu hem de UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 18 Eylül Salı günü Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral buldu.Sarı-kırmızılı takım ligde puanını 12'ye çıkarırken, Kasımpaşa da aynı puanda kaldı.- Evindeki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardıGalatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 22 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.Galatasaray, evindeki son 22 lig maçının 21'ini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.- Eren Derdiyok'un 3. golüKarşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Eren Derdiyok, Süper Lig'de bu sezon 3. kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.Eren Derdiyok, ligde MKE Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında da birer kez ağları havalandırmıştı.Müsabakada iki kez fileleri havalandıran Garry Rodrigues ise ligde bu sezon ilk gollerini Kasımpaşa'ya attı. - Ozan Kabak alkış aldıGalatasaray'da Süper Lig'de ilk kez 11'de görev yapan Ozan Kabak, Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarlardan alkış aldı.Stoperde Serdar Aziz ile birlikte görev alan 18 yaşındaki futbolcu, lacivert-beyazlı takımın birçok atağına başarılı bir şekilde müdahale etti.Özellikle ilk yarının son bölümünde Kasımpaşa'nın Trezeguet ile girdiği pozisyonları başarılı bir şekilde savuşturan genç futbolcuyu, tribünler uzun süre alkışladı.- Onyekuru'nun golü VAR'a takıldıGalatasaray'ın maçın 90 5. dakikasında Henry Onyekuru ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.Eren Derdiyok'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Nagatomo, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Onyekuru'ya çıkardı. Nijeryalı futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderirken, VAR'ın uyarısıyla hakem Bülent Yıldırım pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi.Bülent Yıldırım, görüntüyü izledikten sonra pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek golü iptal etti.- Kasımpaşa'nın ilk puan kaybıKasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon ilk puan kaybını Galatasaray karşısında yaşadı.Ligin ilk 4 haftasında sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ile oynadığı maçları kazanan lacivert-beyazlı takım, Galatasaray'a 4-1 yenilerek hem namağlup unvanını hem de liderliği kaybetti.- Diagne, Galatasaray'ı da boş geçmediKasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ligde bu sezon 5. maçında da gol atmayı başardı.Ligin ilk 4 haftasında 6 kez ağları havalandıran Diagne, Galatasaray maçının 76. dakikasında penaltıdan topu filelere göndererek, gol sayısını 7'ye çıkardı.Abdurrahim Albayrak: “4-1 gibi net bir skor aldık”Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, takımın ikinci yarıda iyi oynadığını belirterek, “Hak etmiş 3 puanı aldık ve liderliğe yükseldik. 4-1 gibi net bir skor aldık” dedi.Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 4-1 yendi. Maçın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Albayarak, “Kasımpaşa lider gelmişti. Biz de Kasımpaşa’ya lider gitmiştik. 27. yılını mezarı başında andığımız Metin Oktay ağabeyimizi anıyoruz. Cuma günü bu yağmurda buraya gelen taraftarlara teşekkür ederim. Çok net galip geldik. Futbolcularımız ikinci devre inanılmaz bir performans sergilediler. Hak etmiş 3 puanı aldık ve liderliğe yükseldik. 4-1 gibi net bir skor aldık. Bugün bizi yalnız bırakmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’a teşekkür ederim” diye konuştu.“Taraftarımızın da desteği galibiyetle başlamak istiyoruz” Şampiyonlar Ligi hakkında da konuşan Abdurrahim Albayrak, “Zaten hoca onun bilincinde olarak bazı arkadaşları dinlendirdi. Salı günü bizim ve Türkiye için özel bir gün olacak. İnanıyorum ki taraftarımızın da desteği galibiyetle başlamak istiyoruz. İnşallah galip geleceğiz” şeklinde konuştu.“Bizi stoper transferlerinden kurtardı”Bugün ilk kez 11’de oynayan genç futbolcu Ozan Kabak için ise Albayrak, “Hocamızın sürprizleri olabilir demiştik. Fatih hocamızın sürprizlerinden biri de bu. Bizi stoper transferlerinden kurtardı. Teşekkür ediyorum. Alt yapıdan hocanın sürprizleri vardır. Şampiyonlar Ligi’nde de oynatır” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig

21 Eylül

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)

22 Eylül

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

23 Eylül Pazar:

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

19.00 Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)

24 Eylül Pazartesi:

21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)