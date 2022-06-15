Özgün Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yerleri yayımlandı mı? 2022 Bekçi alımı sınavı nasıl olacak? 2022 EGM PA ile bekçilik alımı
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Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yerleri yayımlandı mı? 2022 Bekçi alımı sınavı nasıl olacak? 2022 EGM PA ile bekçilik alımı!

Bekçilik sınavı için geri sayım başladı. Başvurularını tamamlayarak ön sağlık kontrolünden geçen binlerce aday bekçilik sınav tarihini beklemeye başlamıştı. En az lise ve dengi okullardan mezun olan 3 bin 250 erkek adayın istihdam edileceği bekçi alımı için Polis Akademisi sınav tarihini paylaştı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçilik alımı 2022: Bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Bekçilik alımı 2022

Bekçilik sınavı için geri sayım resmen başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına artık günler kaldı. Konuyla ilgili olarak ise “Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yerleri yayımlandı mı?” soruları yanıt aramaya başladı.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

SINAV HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

2022 Bekçilik sınavı Batman, Ankara, Erzurum, Elazığ, İstanbul, Gaziantep, Sivas ve İzmir il merkezlerinde yapılacak.

BEKÇİ ALIMI SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

17 Temmuz’da gerçekleşecek bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Adaylar sınav giriş belgelerini e-devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile alabilecek.

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