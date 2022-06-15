Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yerleri yayımlandı mı? 2022 Bekçi alımı sınavı nasıl olacak? 2022 EGM PA ile bekçilik alımı! Bekçilik sınavı için geri sayım başladı. Başvurularını tamamlayarak ön sağlık kontrolünden geçen binlerce aday bekçilik sınav tarihini beklemeye başlamıştı. En az lise ve dengi okullardan mezun olan 3 bin 250 erkek adayın istihdam edileceği bekçi alımı için Polis Akademisi sınav tarihini paylaştı...

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