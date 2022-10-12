Güncel akaryakıt fiyatları 12 Ekim 2022 Çarşamba benzin, motorin, LPG fiyat listesi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95 dolarda işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artması ya da düşmesine paralel olarak benzin ve motorin yani akaryakıt fiyatlarına da zamlanmakta ya da indirim gelmekte. Araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor.

Motorine indirim mi var?

Motorine son dakika itibarı ile indirim geliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Sektör kaynakları brent petrolün varilinin 95 dolara kadar düştüğünü, motorinin tonunda da yüzde 5'lik bir düşüş olduğunu belirterek, " Dolar kuru artmazsa ve petrolde ve ürün fiyatında düşüş bir miktar daha devam ederse önümüzdeki günlerde indirim gündeme gelebilir" dedi.

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Motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

Motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.

İstanbul benzin, motorin, LPG fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor. LPG fiyatı: 10,24 TL

Ankara benzin, motorin, LPG fiyatları

Motorin fiyatı: 28 lira 66 kuruş Benzin fiyatı: 20,74 TL LPG fiyatı: 10,24 TL

İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları

Motorin fiyatı: 28 lira 68 kuruş

Benzin fiyatı: 20,73 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL