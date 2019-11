Bereket Lokma

Anadolu toprağı, o kadar geniş ve bereketli bir coğrafya ki bu coğrafyadan ortaya çıkan lezzetlerde elbette oldukça farklı oluyor.

Ülkemizin 3 yanının denizlerle çevrili olması ve 4 mevsimin ülkemiz coğrafyasında yaşanması da Türk mutfağını da lezzet yönünden olumlu etkiliyor. Türk mutfağının her çeşit öğünü birbirinden farklı lezzetleri içerisinde barındırmasının yanı sıra yöreden yöreye farklılık gösterebilen yiyecek ve içeceklerde bulunuyor.

Türk mutfağı, Dünya üzerinde belli bir yeri ve konumu olan birkaç mutfaktan biri olmasını köklü bir mutfak anlayışını borçludur. Ülkemizin gastronomi alanında bu denli konumunun olması eşsiz lezzetlere ev sahipliği yapmasını da sağlıyor.

İzmir Lokma

Türkiye, doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle bir kültür beşiği gibidir. Ülkemizin 4 bir yanı farklı kültürlere ve toplumlara geçmişte ev sahipliği yapmış olmasından dolayı, her yerde farklı lezzetler ve yemek zevki olduğu görülüyor.

Ülkemizin incisi olarak görülen ve ülkemizin batısında yer alan İzmir şehri de oldukça geniş bir mutfak kültürüne sahiptir. İzmir şehrinde genel olarak zeytinyağlı ve sebze ağırlıklı beslenme yaygın olsa bile İzmir lokmatatlısı gibi eşsiz bir lezzet konusunda da diğer lokma tatlısının yapıldığı şehirler ile yarışacak kadar lezzetli ürünler ortaya çıkarıyor. Lokma tatlısı, ülkemizin her yöresinde yapılan ve oldukça sevilen bir lezzettir.

Oldukça az malzeme ile bu denli lezzetli ve bereketli olan bu şerbetli tatlıyı herkes ev ortamında bile kolaylıkla yapabilir. Lokma tatlısı genellikle sevinçli haberlerden sonra dağıtılıyor. Yani düğün, nişan ya da önemli diğer günlerde yapılan bu tatlıyı, yiyenler bir daha yemek istiyorlar. Lokma tatlısı yapımı basit lezzetli kolay bir tatlı gibi görünse de aslında önemli bir kaç püf noktası vardır.

Bunlardan bazıları şunlardır:

• Hamurun kıvamının iyi ayarlanması

• Kızgın yağda kızartılması

• Şerbetinin soğuk tatlının sıcak olması

• Şekil verilirken kaşığın yağlanması

Bu ve buna benzer birkaç püf nokta sayesinde lezzetli lokma tatlıları yiyebilirsiniz.

İzmir Tavuklu Pilav

Dünya mutfaklarında önemli bir yere sahip olan pilav, her ülkede farklı şekilde hazırlanıp yapılan bir yiyecektir. Özellikle Asya ve Uzakdoğu mutfaklarında olmazsa olmaz olarak her öğünde bulunan pilav, Türk mutfağının da ana yemeklerinin en iyi eşlikçisidir.

Ülkemizin her ilinin her sokağında pilav arabası ile pilav satan kişiler görebilirsiniz. Aynı zamanda İzmir tavuklu pilavlezzetiyle de ülkemize özgü pişirme teknikleri ile yapılan bu harika lezzeti yiyebilirsiniz. Her yemekte olduğu gibi tavuklu pilavda da lezzeti arttıran birkaç unsur bulunuyor.

Bu unsurlardan bazıları şunlardır:

• Kaliteli pirinç

• Tereyağı ve sıvı yağ kullanımı

• Pirinçlerin iyi kavrulması

Tavuk etlerinin iyice didiklenmesi

Bu tür küçük tekniklere dikkat edilerek yapılan lezzetli tavuklu pilavları bir ana öğün olarak yanında başka bir yemeğe ihtiyaç duymadan yiyebilirsiniz.

İzmir Helva

Tatlı denilince akla gelen ilk lezzetlerden biri hiç şüphesiz helvadır. Ülkemizde helvanın onlarca çeşidi bulunuyor. Bu bile helvayı ne kadar sevdiğimizi gösteriyor. Helva genel olarak Ortadoğu ve Arap coğrafyasına ait bir lezzet olarak bilinse bile Hint, Afgan ve Pakistan mutfağında da yer alıyor.

Ülkemizin her yerinde envaı çeşit ve oldukça lezzetli helvalar olduğu için İzmir helvakalitesiyle istediğiniz helva türünün lezzetine hayran kalacaksınız.

Ülkemizdeki helva çeşitlerinden bazıları:

• Cevizli helva

• Tahinli helva

• Fıstıklı helva

• Yaz helvası gibi oldukça fazla çeşitte helva bulunuyor.

Lokma Tatlısı Nedir?

Tatlı, seveni çok fazla olan ve genellikle yemeklerin sonunda tüketilen çoğu kişiyi mutlu eden hormonları sağlayan yiyeceklerdir. Tatlıların birçok çeşidi bulunuyor. Sütlü, şerbetli, kekli, çikolatalı gibi birbirinden farkı pek çok lezzeti bulunuyor. Lokma tatlısı, hamur işi tatlılar arasında yer alan şerbetli bir tatlıdır. Lokma tatlısının yapılabilmesi için ilk olarak cıvık bir hamur hazırlanıp kızartılır. Daha sonra şerbetlenerek servis edilir. Son dönemlerde oldukça popüler olan bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.

Lokma Tatlısı Çeşitleri

Dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılan ve gerçekleşen iletişim ve etkileşim her ülkenin olduğu gibi bizimde mutfağımızı etkiliyor. Aslında geçmişten beri neredeyse her yörede tek tip yapılan lokma tatlısı, günümüzde oldukça farklı çeşitlerde hazırlanıp servis edilebiliyor. Çikolata ve vanilya sosu ile doldurup pasta süsleri ile süslenerek daha hoş bir görsele sahip oluyor. Böyle küçük dokunuşlarla lezzeti ve görseli artan lokma tatlısına rağbet artıyor.

En Popüler Tatlı

Her dönem farklı tatlar ve lezzetler popüler olabiliyor. Son dönemlerde de hiç şüphesiz en popüler ve en çok tercih edilen tatlı lokma tatlısıdır. Hatta bu durumu lokma tatlısı satan yerlerin artmasından anlayabilirsiniz. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan bu tatlının bu denli popüler olması oldukça mutlu edici oluyor.

Lokma Tatlısı ve Çikolatanın Uyumu

Çikolatayı sevmeyen ya da yemeği tercih etmeyen kişi sayısı oldukça azdır. Hemen hemen her tatlının içerisinde az ya da çok yer alan çikolata, tek başına bile bir tatlı olarak yenilebiliyor. Ancak çikolata sütlü bir lezzet olduğu için şerbetli tatlar ile uyumu oldukça zordur. Ancak bu durum lokma tatlısı için geçerli değildir. Yeni dönemde yapılan lokma tatlılarının içerisi çikolata ile doldurulduğu gibi aynı zamanda süslemesinde de çikolata kullanılıyor. Bu eşsiz lezzete sahip lokma tatlısını afiyetle yiyebilirsiniz.

Lokma Tatlısı Tercihi

Her yiyeceğin yenilebilme şekli farklıdır. Bu durum lokma tatlısı içinde geçerli bir durumdur. Yeni hazırlanıp lokma tatlısını sıcak sıcak yiyebileceğiniz gibi eğer isterseniz biraz bekledikten sonra yani ılık şekilde de tüketebilirsiniz. Aynı zamanda lokma tatlısını sıcak ve ılık tükettiğiniz gibi soğuk olarak da tüketebilirsiniz. Yalnız sade bir şekilde tüketmek istemiyorsanız hazırladığınız sosları henüz lokma tatlısı sıcakken içerisine eklemeniz en doğru tercih olacaktır. Lokma tatlısı gibi harika ve geleneksel bir lezzeti her şekilde ve istediğiniz gibi lezzetlendirerek tüketebilirsiniz.

Mutluluk Veren Lokma Tatlısı

Her tatlının mutluluk hormonunu az ya da çok arttırdığı söyleniyor. Ancak bu konuda listenin sahibi çikolata olsa bile lokma tatlısı çikolatanın tahtını elinden almaya aday bir lezzettir. Lokma tatlısının yeniliklere açık olması ve yerel lezzetini koruması yiyenlere hem modern hem de geleneksel bir lezzet sunarak kendisine hayran bırakıyor. Günümüzde oldukça popüler olan bu modern hâliyle lokma tatlısını, dilediğiniz her an her yerde istediğiniz kadar tüketebilirsiniz.

Lokmaya Lezzet Katan Soslar

Her tatlıyı tamamlayan ya da lezzetini arttıran birkaç unsur bulunuyor. Lokma tatlısı eski bir lezzet olduğu için yöresel bir tattır. Ancak günümüzde modernize edilmiş birçok tatlı gibi lokmayı da modernize edip lezzetine lezzet katan soslar bulunuyor. Bu soslardan en çok tercih edilenleri çikolata ve vanilya soslarıdır. Ancak bu sosların dışında pek çok meyveden elde edilmiş soslarda lokma tatlısını lezzetlendiriyor. Çilek, vişne, portakal ve Hindistan cevizi ile hazırlanan soslarla daha renkli ve daha farklı lezzette lokma tatlıları yiyebilirsiniz.