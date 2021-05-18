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Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, İzmir'de yaptığı antrenmanla tamamladı. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Antalyaspor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile bu akşam final maçına çıkacak.

Altay'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde akşam basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Ardından pas ve 5'e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, yarın saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.

Beşiktaş Antalyaspor maçı, A SPOR kanalından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, Süper Lig şampiyonluk kupasına yarın kavuşacak

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını yarın düzenlenecek törenle kaldıracak.

Vodafone Park'ta düzenlenecek tören saat 19.03'te başlayacak. Lazer gösterilerinin yanı sıra Beşiktaşlı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21.15'te sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, yayıncı kuruluş tarafından canlı yayımlanacak.

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