Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ekonomi

Nisanda kartla ödeme tutarı 117 milyar lira oldu

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 117 milyar TL oldu.