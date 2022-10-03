Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Romain Saiss Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de ilk derbisine çıkan Romain Saiss, Fenerbahçe derbisi sonrası soruları cevapladı. Siyah beyazlıların stoper oyuncusu Romain Saiss maç sonrası konuştu.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ BERABERE SONLANDI

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinden gol sesi çıkmadı. Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

Vodafone Park'taki karşılaşmada iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Son dakikalarda Beşiktaş’ta Wout Weghorst’un bir topu direkten döndü.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar üst üste 3. puan kaybını yaptı. Fenerbahçe ise bu sezon ligde ilk kez bir maçı gol atmadan tamamladı.

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ROMAİN SAİSS DERBİ SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Aslında bugün önemli bir maçtı. Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında çok kötüydük. Kazanamazsak da iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Takımın gösterdiği savaşma ruhu önemliydi. Böyle devam edersek, bu ligde çok iyi işler yapacağız. Bazı fırsatlar yakaladık, direkten dönen bir topumuz var. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Çok kaliteli bir takımız. Bu mücadele hırsını devam ettirirsek goller daha çok gelecektir."

ROMAİN SAİSS KİMDİR?

Romain Saiss, kariyerine Fransız kulüp Valence ile başladı. 2016'da Wolverhampton Wanderers'a katılmadan önce Ligue 2'de Le Havre ve Clermont ve Ligue 1'de Angers takımlarında oynadı.

2012'den bu yana milli oyuncu olan Saïss, Fas ile 50'den fazla maç kazandı. Ülkesini üç Afrika Uluslar Kupası turnuvasında ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti.

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Asıl mevkisi defans olan Saiss, ön liberoda da görev alabilmektedir. 1,88 boya sahip olan oyuncu, sol ayağına hakimdir.