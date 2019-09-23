Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı için geri sayım başladı.

BEŞİKTAŞ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA HAZIR

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Medipol Başakşehir'le sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan futbolculardan Victor Ruiz'in katılmadığı, Enzo Roco'nun ise takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TA STOPER SIKINTISI

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi stoperde görev alan oyuncuların yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Vida ile sakatlıkları olan Ruiz ve Roco'nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek. Karşılaşmada siyah-beyazlı takımda bu mevkide Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'un forma giymesi bekleniyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇIN HAZIR

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik programla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli futbolcular, kampa girdi.

BEŞİKTAŞ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



