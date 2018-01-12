Bilecik Gölpazarı’nda trafik kazası; 3 yaralı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandın. Alınan bilgilere göre; Gölpazarı ilçesinden Bilecik istikametine gitmekte olan İsmail Koç yönetimindeki 34 DE 7209 kamyon, Dikenli Boğaz mevkiine geldiğinde yağmur nedeniyle kaygan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon ilk olarak yolun sol tarafından kayalık alana, ardından sağ taraftaki yamaca çarparak durabildi. Kazada sürücü İsmail Koç ve araçta bulunan Murat Akçay ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada Gölpazarı-Bilecik karayolu tek şeritten düzenli bir şekilde verilirken, kamyondaki bazı gıda maddeleri yola saçıldı.