BM'nin 51. maddesi: BM'nin 51. maddesi nedir, neleri kapsıyor? Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi BM'nin 51. maddesi. Pençe-Kilit operasyonu ile gündeme gelen BM'nin 51. maddesinin içeriği nedir? 18 nisan Irak'ın kuzeyinden terör örgütü saldırılarını bertaraf etmek için başlatılan Pençe-Kilit operasyonu BM'nin 51. maddesini gündeme taşıdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, operasyonun BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıldığını ifade etti. Peki, Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi nedir? BM'nin 51. maddesi neleri içeriyor? İşte haberin detayları...

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