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Özgün BMnin 51 maddesi BMnin 51 maddesi nedir, neleri kapsıyor?
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BM'nin 51. maddesi: BM'nin 51. maddesi nedir, neleri kapsıyor?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi BM'nin 51. maddesi. Pençe-Kilit operasyonu ile gündeme gelen BM'nin 51. maddesinin içeriği nedir? 18 nisan Irak'ın kuzeyinden terör örgütü saldırılarını bertaraf etmek için başlatılan Pençe-Kilit operasyonu BM'nin 51. maddesini gündeme taşıdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, operasyonun BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıldığını ifade etti. Peki, Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi nedir? BM'nin 51. maddesi neleri içeriyor? İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​BMnin 51. maddesi: BMnin 51. maddesi nedir, neleri kapsıyor?
BM'nin 51. maddesi nedir, neleri kapsıyor?

18 nisan tarihinde Irak'ın kuzeyinde terör örgütü saldırılarını önlemek için Pençe-Kilit operasyonu düzenlendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, operasyonun BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıldığını ifade etti. Peki, Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi nedir? MB'nin 51. maddesi neleri içeriyor? İşte detaylar...

BM'nin 51. maddesi

  • Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:
  • Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.
  • Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."
  • Birleşmiş Milletler Antlaşması 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalanmış ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye Antlaşmayı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüyle birlikte 15 Ağustos 1945'te onaylamıştır. 4801 Sayılı Onay Kanunu 24 Ağustos 1945 gün ve 6902 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

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