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Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayımladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji son dakika güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Mersin, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale için sağanak yağış uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji hava durumu raporu detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün hava nasıl olacak? 1 Aralık Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Hava durumu bugün

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Mersin, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya’nın doğu ilçeleri ve Mersin’in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara’da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 18

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16

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