|
Reklam
Reklam
Özgün

Bugün hangi maçlar var? 18 Mart 2023 Cumartesi maç programı

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. İngiltere Premier League'de 28. haftanın açılış karşılaşmasında Newcastle United deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Serie A'nın 27. haftasında Atalanta, Empoli 'yi 2-1 mağlup etti. Bundesliga'da 25. haftanın açılış maçında Borussia Mönchengladbach ile Werder Bremen 2-2 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, bugünün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 18 Mart 2023 Cumartesi maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.

09:25 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. İngiltere Premier League'de 28. haftanın açılış karşılaşmasında Newcastle United deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Nottingham Forest 26. dakikada Dennis'in golüyle öne geçti. Newcastle United'ın golleri ise 45+2 ve 90+3'te Isak'tan geldi. Üst üste ikinci galibiyetini alan Newcastle United haftayı 47 puanla haftayı 5. sırada bitirmeyi garantiledi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Nottingham Forest ise 26 puanda kaldı. Bundesliga'da 25. haftanın açılış maçında Borussia Mönchengladbach ile Werder Bremen 2-2 berabere kaldı. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (18 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)

  1. 10:30 Jeju United - FC Seoul Güney Kore K-League Bilyoner TV
  2. 11:45 Sydney FC - WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 4 Bilyoner TV
  3. 12:00 Fenerbahçe - Ankaraspor Bölgesel Gelişim U19 LigiFenerbahçe Futbol Akademi Youtube
  4. 12:00 Galatasaray - Fomget Gençlik Turkcell Kadınlar Futbol Ligi GS TV
  5. 13:30Kasımpaşa - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  6. 14:00 Karşıyaka - Eskişehirspor TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
  7. 14:00 Gagra - Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  8. 14:00 52 Orduspor - Nevşehir Bld. TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
  9. 14:30 Samtredia - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  10. 15:00 Hamburg - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
  11. 15:00 Greuther Fürth - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2 Bilyoner TV
  12. 15:00 Jahn Regensburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
  13. 15:00 Fredericia - F.Amager Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  14. 15:00 Helsingor - Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  15. 15:00 Hvidovre IF - Vendsyssel Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  16. 15:00 Koge - Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  17. 15:00 Naestved - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  18. 15:00 Sonderjyske - Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  19. 15:00 Galatasaray - Adana Demirspor TFF Elit U17 Ligi GS TV
  20. 15:30 Motherwell - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus Tivibu Spor 4 Bilyoner TV
  21. 16:00 Adana Demirspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  22. 16:00 Ç.Rizespor - Altay Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  23. 16:00 Almeria - Cadiz İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
  24. 16:00 Ascoli - Venezia İtalya Serie B Bilyoner TV
  25. 16:00 Brescia - Genoa İtalya Serie B Bilyoner TV
  26. 16:00 Cittadella - Perugia İtalya Serie B Bilyoner TV
  27. 16:00 Como - Parma İtalya Serie B Bilyoner TV
  28. 16:00 Frosinone - Cosenza İtalya Serie B Bilyoner TV
  29. 16:00 Pisa - Benevento İtalya Serie B Bilyoner TV
  30. 16:00 Sudtirol - Spal İtalya Serie B Bilyoner TV
  31. 16:00 Andorra - Ibiza İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  32. 17:00 Monza - Cremonese İtalya Serie A S Sport PlusBilyoner TV
  33. 17:00 Telavi - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  34. 17:00 Le Havre - St. Etienne Fransa Ligue 2 Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
  35. 17:00 Radomlje - Maribor Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
  36. 17:00 Michalovce - Mikulas Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV Ruzomberok - Zlate Moravce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
  37. 17:00 Skalica - AS Trencin Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
  38. 17:00 Ceske Budejovice - Banik Ostrava Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  39. 17:00 Hradec Kralove - Sparta Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  40. 17:00 Sigma Olomouc - Mlada Boleslav Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  41. 17:30 Augsburg - Schalke 04 Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3 Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
  42. 17:30 Bochum - Leipzig Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV
  43. 17:30 Hoffenheim - Hertha Berlin Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
  44. 17:30 Stuttgart - Wolfsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
  45. 18:00 Aston Villa - Bournemouth İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
  46. 18:00 Brentford - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
  47. 18:00 Liverpool - Fulham İngiltere Premier Lig Ertelendi Yayın Yok
  48. 18:00 Southampton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  49. 18:00 Wolverhampton - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
  50. 18:00 Reading - Hull City İngiltere Championship Yayın Yok
  51. 18:00 Kortrijk - Club Brugge Belçika Pro League Bilyoner TV
  52. 18:00 Aberdeen - Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner TV Futbol
  53. 18:00 Celtic - Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  54. 18:00 Dundee United - St.Mirren İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  55. 18:00 Kilmarnock - St.Johnstone İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  56. 18:00 Livingston - Ross County İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  57. 18:00 Osijek - Sibenik Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
  58. 18:00 Huachipato - Everton DV Şili Primera Ligi Bilyoner TV
  59. 18:00 Hamilton - Ayr İskoçya Championship Bilyoner TV
  60. 18:00 Partick - Dundee FC İskoçya Championship Bilyoner TV
  61. 18:00 Queen Park - Inverness İskoçya Championship Bilyoner TV
  62. 18:00 Raith - Cove Rangers İskoçya Championship Bilyoner TV
  63. 18:15 Rayo Vallecano - Girona İspanya La Liga S SportS Sport PlusBilyoner TV
  64. 18:15 Reggina - Cagliari İtalya Serie B Bilyoner TV
  65. 18:15 Albacete - Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  66. 18:15 Leganes - Real Oviedo İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  67. 18:30 Utrecht - G.A. Eagles Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
  68. 18:30 Portimonense - Vizela Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
  69. 19:00 Beşiktaş - İstanbulspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  70. 19:00 Gençlerbirliği - Samsunspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  71. 19:00 Toulouse - Lille Fransa Ligue 1 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
  72. 19:00 Dila Gori - Shukura Kobuleti Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  73. 19:30 Al Ittihad - Al Wasl BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
  74. 19:30 NK Celje - Domzale Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
  75. 20:00 Salernitana - Bologna İtalya Serie A S Sport PlusBilyoner TV
  76. 20:00 FC Zurich - Luzern İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  77. 20:00 Lausanne Ouchy - Vaduz İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
  78. 20:00 Slovan Liberec - Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  79. 20:10 Hajduk Split - Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
  80. 20:15 Oostende - Westerlo Belçika Pro League Bilyoner TV
  81. 20:15 St.Truiden - Seraing Belçika Pro League Bilyoner TV
  82. 20:30 B.Dortmund - Köln Almanya Bundesliga Idman TVBein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
  83. 20:30 Chelsea - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  84. 20:30 Espanyol - Celta Vigo İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport PlusBilyoner TV
  85. 20:30 Al Nassr - Abha Suudi Arabistan Pro Lig Tvnet
  86. 20:30 Tenerife - Las Palmas İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  87. 20:45 FC Emmen - Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
  88. 20:45 Manchester City - Burnley İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
  89. 21:00 Amiens - Rodez Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
  90. 21:00 Annecy - Guingamp Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
  91. 21:00 Bordeaux - Nimes Fransa Ligue 2 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
  92. 21:00 Caen - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
  93. 21:00 Arouca - Paços Ferreira Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
  94. 21:00 Benfica - Guimaraes Portekiz Liga NOS Smart Spor HDSpor SmartBilyoner TV
  95. 22:00 Anderlecht U23 - RWDM Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
  96. 22:30 Darmstadt 98 - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Tivibu Spor 3 Bilyoner TV
  97. 22:30 Sion - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  98. 22:45 Udinese - Milan İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  99. 22:45 Standard Liege - Zulte Waregem Belçika Pro League Bilyoner TV
  100. 23:00 Atletico Madrid - Valencia İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
  101. 23:00 Lens - AngersFransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
  102. 23:00 Seattle Sounders - Los Angeles FC MLS Bilyoner TV
  103. 23:00 RKC Waalwijk - NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
  104. 23:00 Ponferradina - Alaves İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  105. 23:30 Estoril - GD Chaves Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

Süper Lig 26. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

18 Mart Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar hangi maçlar var?

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşmesine izin verilen kuralarda, çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak. Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkas Arena'da oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Çeyrek final

Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)

Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)

Yarı final

Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz) / Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya) / Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)












#bugünkü maç programı
#bugünkü maçlar
#süper lig
#maç saati
#canlı maç izle
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.