Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. İngiltere Premier League'de 28. haftanın açılış karşılaşmasında Newcastle United deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Nottingham Forest 26. dakikada Dennis'in golüyle öne geçti. Newcastle United'ın golleri ise 45+2 ve 90+3'te Isak'tan geldi. Üst üste ikinci galibiyetini alan Newcastle United haftayı 47 puanla haftayı 5. sırada bitirmeyi garantiledi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Nottingham Forest ise 26 puanda kaldı. Bundesliga'da 25. haftanın açılış maçında Borussia Mönchengladbach ile Werder Bremen 2-2 berabere kaldı. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...