Bugün kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. İngiltere Premier League'de 28. haftanın açılış karşılaşmasında Newcastle United deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Nottingham Forest 26. dakikada Dennis'in golüyle öne geçti. Newcastle United'ın golleri ise 45+2 ve 90+3'te Isak'tan geldi. Üst üste ikinci galibiyetini alan Newcastle United haftayı 47 puanla haftayı 5. sırada bitirmeyi garantiledi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Nottingham Forest ise 26 puanda kaldı. Bundesliga'da 25. haftanın açılış maçında Borussia Mönchengladbach ile Werder Bremen 2-2 berabere kaldı. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...
Bugün kimin maçı var? (18 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)
- 10:30 Jeju United - FC Seoul Güney Kore K-League Bilyoner TV
- 11:45 Sydney FC - WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 4 Bilyoner TV
- 12:00 Fenerbahçe - Ankaraspor Bölgesel Gelişim U19 LigiFenerbahçe Futbol Akademi Youtube
- 12:00 Galatasaray - Fomget Gençlik Turkcell Kadınlar Futbol Ligi GS TV
- 13:30Kasımpaşa - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 14:00 Karşıyaka - Eskişehirspor TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
- 14:00 Gagra - Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 14:00 52 Orduspor - Nevşehir Bld. TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
- 14:30 Samtredia - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 15:00 Hamburg - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
- 15:00 Greuther Fürth - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2 Bilyoner TV
- 15:00 Jahn Regensburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
- 15:00 Fredericia - F.Amager Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 15:00 Helsingor - Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 15:00 Hvidovre IF - Vendsyssel Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 15:00 Koge - Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 15:00 Naestved - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 15:00 Sonderjyske - Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 15:00 Galatasaray - Adana Demirspor TFF Elit U17 Ligi GS TV
- 15:30 Motherwell - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus Tivibu Spor 4 Bilyoner TV
- 16:00 Adana Demirspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 16:00 Ç.Rizespor - Altay Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 16:00 Almeria - Cadiz İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 16:00 Ascoli - Venezia İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Brescia - Genoa İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Cittadella - Perugia İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Como - Parma İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Frosinone - Cosenza İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Pisa - Benevento İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Sudtirol - Spal İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Andorra - Ibiza İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 17:00 Monza - Cremonese İtalya Serie A S Sport PlusBilyoner TV
- 17:00 Telavi - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 17:00 Le Havre - St. Etienne Fransa Ligue 2 Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
- 17:00 Radomlje - Maribor Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Michalovce - Mikulas Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV Ruzomberok - Zlate Moravce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Skalica - AS Trencin Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Ceske Budejovice - Banik Ostrava Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Hradec Kralove - Sparta Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Sigma Olomouc - Mlada Boleslav Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
- 17:30 Augsburg - Schalke 04 Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3 Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
- 17:30 Bochum - Leipzig Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV
- 17:30 Hoffenheim - Hertha Berlin Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
- 17:30 Stuttgart - Wolfsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
- 18:00 Aston Villa - Bournemouth İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
- 18:00 Brentford - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
- 18:00 Liverpool - Fulham İngiltere Premier Lig Ertelendi Yayın Yok
- 18:00 Southampton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 18:00 Wolverhampton - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
- 18:00 Reading - Hull City İngiltere Championship Yayın Yok
- 18:00 Kortrijk - Club Brugge Belçika Pro League Bilyoner TV
- 18:00 Aberdeen - Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner TV Futbol
- 18:00 Celtic - Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
- 18:00 Dundee United - St.Mirren İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
- 18:00 Kilmarnock - St.Johnstone İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
- 18:00 Livingston - Ross County İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
- 18:00 Osijek - Sibenik Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Huachipato - Everton DV Şili Primera Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Hamilton - Ayr İskoçya Championship Bilyoner TV
- 18:00 Partick - Dundee FC İskoçya Championship Bilyoner TV
- 18:00 Queen Park - Inverness İskoçya Championship Bilyoner TV
- 18:00 Raith - Cove Rangers İskoçya Championship Bilyoner TV
- 18:15 Rayo Vallecano - Girona İspanya La Liga S SportS Sport PlusBilyoner TV
- 18:15 Reggina - Cagliari İtalya Serie B Bilyoner TV
- 18:15 Albacete - Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 18:15 Leganes - Real Oviedo İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 18:30 Utrecht - G.A. Eagles Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 18:30 Portimonense - Vizela Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
- 19:00 Beşiktaş - İstanbulspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 19:00 Gençlerbirliği - Samsunspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 19:00 Toulouse - Lille Fransa Ligue 1 Bilyoner TV beIN Sports Tod TV
- 19:00 Dila Gori - Shukura Kobuleti Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 19:30 Al Ittihad - Al Wasl BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
- 19:30 NK Celje - Domzale Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Salernitana - Bologna İtalya Serie A S Sport PlusBilyoner TV
- 20:00 FC Zurich - Luzern İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Lausanne Ouchy - Vaduz İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Slovan Liberec - Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
- 20:10 Hajduk Split - Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:15 Oostende - Westerlo Belçika Pro League Bilyoner TV
- 20:15 St.Truiden - Seraing Belçika Pro League Bilyoner TV
- 20:30 B.Dortmund - Köln Almanya Bundesliga Idman TVBein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
- 20:30 Chelsea - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 20:30 Espanyol - Celta Vigo İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport PlusBilyoner TV
- 20:30 Al Nassr - Abha Suudi Arabistan Pro Lig Tvnet
- 20:30 Tenerife - Las Palmas İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 20:45 FC Emmen - Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 20:45 Manchester City - Burnley İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
- 21:00 Amiens - Rodez Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 21:00 Annecy - Guingamp Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 21:00 Bordeaux - Nimes Fransa Ligue 2 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
- 21:00 Caen - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 21:00 Arouca - Paços Ferreira Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
- 21:00 Benfica - Guimaraes Portekiz Liga NOS Smart Spor HDSpor SmartBilyoner TV
- 22:00 Anderlecht U23 - RWDM Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
- 22:30 Darmstadt 98 - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Tivibu Spor 3 Bilyoner TV
- 22:30 Sion - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 22:45 Udinese - Milan İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 22:45 Standard Liege - Zulte Waregem Belçika Pro League Bilyoner TV
- 23:00 Atletico Madrid - Valencia İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 23:00 Lens - AngersFransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
- 23:00 Seattle Sounders - Los Angeles FC MLS Bilyoner TV
- 23:00 RKC Waalwijk - NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 23:00 Ponferradina - Alaves İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 23:30 Estoril - GD Chaves Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
Süper Lig 26. hafta maç programı
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
18 Mart Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)
19 Mart Pazar hangi maçlar var?
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)
NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşmesine izin verilen kuralarda, çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak. Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkas Arena'da oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Çeyrek final
Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)
Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz)
Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)
Yarı final
Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz) / Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)
Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya) / Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)