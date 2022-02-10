Özgün Bursluluk sınavı ne zaman? İOBS 2022 bursluluk sınav tarihi
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Bursluluk sınavı ne zaman? İOBS 2022 bursluluk sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak uygulanan Bursluluk sınavı (İOKBS) ile ilgili meraklı arayış başladı. Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı için tarih belli oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? İşte 2022 bursluluk sınavı tarihi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursluluk sınavı ne zaman? İOBS 2022 bursluluk sınav tarihi
bursluluk

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı tarihi için aramalar arttı. Peki, 2022 İOKBS ne zaman yapılacak?

BURSLULUK SINAVI 2022 NE ZAMAN?

Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir

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