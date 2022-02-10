Bursluluk sınavı ne zaman? İOBS 2022 bursluluk sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak uygulanan Bursluluk sınavı (İOKBS) ile ilgili meraklı arayış başladı. Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı için tarih belli oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? İşte 2022 bursluluk sınavı tarihi...

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