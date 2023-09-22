MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları heyecanla bekleniyor. 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı bu önemli sınavın sonuçları online olarak ilan edilecek. İşte, meb.gov.tr İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı!.

İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

1 milyon 44 bin 846 öğrencinin katıldığı İOKBS bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü düzenlendi. 120 dakika süren sınavda öğrencilere 100 soru yöneltildi.

Soruların ve cevapların yayımlandığı sınavda sonuç tarihi paylaşıldı!

2023 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 Bursluluk Sınavı sonuçları açıklanma tarihi MEB tarafından açıklandı.

Buna göre, bu yılki İOKBS sonuçları 22 Eylül Cuma günü öğrenciler ile buluşacak.

İOKBS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek:

İOKBS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İOKBS BURSU NE KADAR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.







