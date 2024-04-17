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Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024? Yeni buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?

"Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Buzağı desteğinin ne zaman yatacağı, hak sahibi çiftçiler tarafından takip ediliyor. 1. Dönem başvurularının ocak ayında tamamlanmasının ardından 2. Dönem başvurularının ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024? Yeni buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?

16:41 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?
Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?

"Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024? Yeni buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Buzağı desteği 2. Dönem başvurularıyla beraber ödeme tarihleri gündeme geldi. 1. Dönem başvurularının ocak ayında tamamlanmasının ardından 2. Dönem başvurularının ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024? Yeni buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı.

Bu kapsamda Buzağı destekleme ödeme tarihi gündeme geldi. Ancak ödeme tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Üretici/Yetiştirici Birliğine üye olanlar, üyesi olduğu birliğe,


Birlik üyesi olmayanlar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvuracaktır.


Buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına verilecek olan destek tutarları;


Temel Destek: 1.150 ?/baş


Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ?/baş


Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ?/baş


Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ?/baş


Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.

#buzağı desteği
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