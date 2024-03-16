BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2024: 1. Dönem Buzağı desteği ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak?

"1. Dönem Buzağı desteği ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Buzağı desteği ile ilgili ödeme tarihleri 2024 araştırılıyor. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından merakla beklenen buzağı destekleri için takvim belli oldu. Ödemeler besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki, 1. Dönem Buzağı desteği ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak?