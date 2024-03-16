BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2024: 1. Dönem Buzağı desteği ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak?

"1. Dönem Buzağı desteği ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Buzağı desteği ile ilgili ödeme tarihleri 2024 araştırılıyor. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından merakla beklenen buzağı destekleri için takvim belli oldu. Ödemeler besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki, 1. Dönem Buzağı desteği ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak?
2023 yılı 1'inci dönem başvurular 02 Ocak 2024 Salı günü tamamlandı. 1'inci dönem süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunuyor.
Bu tarihler baz alındığında 1. dönem ödemelerinin mart ayı sonuna kadar besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine yatırılıyor olacak.
Temel Destek: 1.150 ₺/baş
Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş
Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş
Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş
Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.