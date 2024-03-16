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BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2024: 1. Dönem Buzağı desteği ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak?

" 1. Dönem Buzağı desteği ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üreticilere ve yetiştiricilere buzağı desteği sağlayan 2024/1 buzağı destekleme ödemeleri hayvan sahiplerine bu ay içerisinde yatırılacak. Destekten en az 4 ay yaşamış, programlı aşıları tamamlanmış ve 2023 doğumlu buzağılar faydalanıyor. Peki 1. Dönem Buzağı desteği ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak?

13:03 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak?

"1. Dönem Buzağı desteği ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Buzağı desteği ile ilgili ödeme tarihleri 2024 araştırılıyor. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından merakla beklenen buzağı destekleri için takvim belli oldu. Ödemeler besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki, 1. Dönem Buzağı desteği ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatacak?

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

2023 yılı 1'inci dönem başvurular 02 Ocak 2024 Salı günü tamamlandı. 1'inci dönem süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunuyor.

Bu tarihler baz alındığında 1. dönem ödemelerinin mart ayı sonuna kadar besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine yatırılıyor olacak.

BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?

Temel Destek: 1.150 ₺/baş

Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş

Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş

Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.

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