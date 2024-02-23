"Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2024? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarımsal destekleme ödemeleri, tarımla uğraşan bireylerin ilgisini çekiyor. Bu ödemeler, e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası bilgileri kullanılarak sorgulanabiliyor ve ödemeler, kişinin T.C. kimlik numarasına göre belirli hesaplara aktarılıyor.
BUZAĞI DESTEKLEMESİ NE KADAR?
Buzağı desteklemesi (750-2100 TL/baş) olarak hesaplara yatırılıyor.
Başvuru Tarih ve Yeri
02/01/2024 tarihine kadar 1.Dönem, 01.04.2024-17.06.2024 ikinci dönem için bağlı bulunduğu birliğe veya İl/İlçe Müdürlüğüne yapılmaktadır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2023 yılında doğmuş, işletmede 4 ay süreyle yaşamış, aşıları tamamlamış olmalıdır.
BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2024?
Buzağı desteklemelerinin hesaplara yatacağı tarih henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...