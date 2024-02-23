|
Özgün

Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2024? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

"Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarımsal destekleme ödemeleri, tarımla uğraşan bireylerin ilgisini çekiyor. Bu ödemeler, e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası bilgileri kullanılarak sorgulanabiliyor ve ödemeler, kişinin T.C. kimlik numarasına göre belirli hesaplara aktarılıyor. Peki Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2024? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

17:11 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 17:12 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak?

"Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2024? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarımsal destekleme ödemeleri, tarımla uğraşan bireylerin ilgisini çekiyor. Bu ödemeler, e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası bilgileri kullanılarak sorgulanabiliyor ve ödemeler, kişinin T.C. kimlik numarasına göre belirli hesaplara aktarılıyor.

BUZAĞI DESTEKLEMESİ NE KADAR?

Buzağı desteklemesi (750-2100 TL/baş) olarak hesaplara yatırılıyor.

Başvuru Tarih ve Yeri

02/01/2024 tarihine kadar 1.Dönem, 01.04.2024-17.06.2024 ikinci dönem için bağlı bulunduğu birliğe veya İl/İlçe Müdürlüğüne yapılmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2023 yılında doğmuş, işletmede 4 ay süreyle yaşamış, aşıları tamamlamış olmalıdır.

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

Buzağı desteklemelerinin hesaplara yatacağı tarih henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

#buzağı desteği
#buzağı destek ödemesi
#buzağı destek başvuruları
24 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En güzel kandil mesajları