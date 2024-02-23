"Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2024? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarımsal destekleme ödemeleri, tarımla uğraşan bireylerin ilgisini çekiyor. Bu ödemeler, e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası bilgileri kullanılarak sorgulanabiliyor ve ödemeler, kişinin T.C. kimlik numarasına göre belirli hesaplara aktarılıyor.