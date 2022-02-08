Özgün Çankırıda (yarın) 9 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi edildi?
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Çankırı'da (yarın) 9 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi edildi?

Çankırı'da okullar tatil mi? sorusu Çankırı'da yaşayan öğrenci ve veliler tarafından günün en çok merak edilen sorusu oldu. Çankırı'da yaşanan hava şartlarındaki olumsuzluk nedeniyle öğrenci ve veliler 9 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Çankırı Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, yarın Çankırı'da okullar tatil oldu mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çankırıda (yarın) 9 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi edildi?
çankırı

Çankırı'da kar ve fırtınanın etkili olması ile eğitimde ara verilip verilmeyeceiği merak ediliyordu. Çankırı'da okullar tatil mi? sorusuna Çankırı Valiliği'nden açıklama geldi.

ÇANKIRI'DA YARIN (9 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde yarın görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

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