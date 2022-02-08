Çankırı'da (yarın) 9 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi edildi?

Çankırı'da kar ve fırtınanın etkili olması ile eğitimde ara verilip verilmeyeceiği merak ediliyordu. Çankırı'da okullar tatil mi? sorusuna Çankırı Valiliği'nden açıklama geldi.

ÇANKIRI'DA YARIN (9 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde yarın görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.