CANLI İZLE! Fenerbahçe Rizespor maçı CANLI skoru (Kaç kaç)

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FENERBAHÇE RİZESPOR CANLI SKOR

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FENERBAHÇE'DE 11'LER DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçındaki kadrosu Çaykur Rizespor müsabakasında da değişmedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayserispor maçını kazanan ilk 11’i Çaykur Rizespor müsabakasında da bozmadı. Stoperde Serdar Aziz-Attila Szalai ikilisini oynatan Erol Bulut, sol bekte Caner Erkin, sağ bekte ise Nazım Sangare’ye şans tanıdı. Yunan orta saha Pelkas 10 numarada görev alırken, orta saha merkezinde de Luiz Gustavo ve Ozan Tufan oynayacak. Orta alanın solunda Mame Thiam, orta alanın sağında Valencia, ileri uçta ise Samatta yer alıyor.

EROL BULUT KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPMADI

İlk devrenin son maçında oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçına göre ilk 11’de değişiklik yapmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya şu 11’le çıktı: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise “Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Fabricio, Michalak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Samudio” 11’ini sahaya sürdü.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mücadelesine 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Tisserand, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, sakatlıkları sebebiyle Rizespor maçında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra takıma yeni katılan ve henüz hazır olmayan Mesut Özil de kadroda yer almadı.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL YEDEK SOYUNDU

Bright Osayi-Samuel, Çaykur Rizespor maçında yedekler arasında yer aldı.

Sarı-lacivertli takıma yeni katılan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un tercihi ile mücadeleye yedek soyundu. 23 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesinde şans bekledi.

SUMUDICA İLK KEZ TAKIMIN BAŞINDA

Çaykur Rizespor’da Stjepan Tomas’ın ayrılmasının ardından göreve gelen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk maçına çıktı. Fenerbahçe mücadelesi ile Rizespor’un başında Kadıköy’de yer alan Rumen çalıştırıcı, çeşitli sebeplerle dolduramadığı maç kadrosuna 2 kaleci dahil etti. Sumudica, kaleyi Gökhan Akkan’a emanet ederken Tarık Çetin ile Zafer Görgen’i yedeklere dahil etti.

Yeşil-mavili ekipte Mithat Pala, Montassar Talbi, Milan Skoda ile sarı kart cezası bulunan Abdullah Durak, sakatlıkları bulunan Loic Remy, Tunay Torun, İsmail Köybaşı, Aminu Umar, Selim Ay, Alberk Koç ve Kemal Rüzgar kadroda yer almadı.

4 FUTBOLCU FORMASINA KAVUŞTU

Öte yandan Rizespor’da koronavirüse yakalanan ve yapılan son testleri negatif çıkan Gökhan, Boldrin, Moroziuk ve Fabrico yeniden formalarına kavuştu.

DAMJAN DOKOVİC 11’DE

Çaykur Rizsespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Damjan Dokovic’e ilk 11’de görev verdi. Takımda çok sayıda eksik bulunmasından dolayı yeni transferden Hırvat orta daha Dokovic, mücadelede 11’de yer aldı.

ALEXANDER TOFT SODERLUND YEDEKLER ARASINDA

Çaykur Rizespor, 1,5 yıllık anlaşma imzaladığı Alexander Toft Soderlund’u da maç kadrona dahil etti. İsveç 1’inci Lig ekiplerinden BK Hacken'den takıma dahil edilen Alexander Toft Soderlund, Fenerbahçe maçında teknik direktör Sumudica’dan yedek kulübesinde şans bekledi.