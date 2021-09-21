Çeyrek altın ne kadar? Gram altın, tam altın güncel fiyatları 21 Eylül

Altın piyasasında haftanın dördüncü gününde geçtiğimiz günlerde yaşanan aşağı yönlü değişimin etkileri sürüyor. 21 Eylül 2021 altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? Anlık Cumhuriyet altını fiyatı haberimizde...
ALTIN NE KADAR?
Altının gramı an itibarıyla 490 liradan işleme alınıyor. Gram altında an itibarıyla biraz düşüş söz konusu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı bugün 797,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 811,10 lirada konumlanmış durumda.
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın üstüne çıkan Cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.175,70 satış fiyatı ise 3.230,70 TL.
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı bugün 1.595,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.622,10 lirada konumlanmış durumda.