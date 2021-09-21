Çeyrek altın ne kadar? Gram altın, tam altın güncel fiyatları 21 Eylül Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 486 lira seviyesinden tamamlamasının ardından yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Peki 21 Eylül itibariyle gram altın, çeyrek altın ve tam altında son durum ne? Altın ne kadar? İşte yanıtı...

Haber Merkezi 21 Eylül 2021, 19:06 Son Güncelleme: 21 Eylül 2021, 19:10 Yeni Şafak