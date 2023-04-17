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UEFA Şampiyonlar Ligi: Chelsea - Real Madrid rövanşı yarın akşam oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2-0 biten ilk maçın rövanş karşılaşmasında Chelsea evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Avrupa kupalarında Real Madrid ile oynadığı son üç maçın ikisini kaybeden Chelsea, yarın akşam Frank Lampard yönetiminde bir sürprize imza atma peşinde olacak. Real Madrid ise Vinicius Junior ve Karim Benzema ikilisiyle gol ve goller bularak yarı finale adını rahat yazdırmak istiyor. Peki Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve maç kadrosu.

12:24 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Chelsea ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CHELSEA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi Chelsea - Real Madrid maçı
18 Nisan Salı akşam saat 22.00
’de başlayacak. Maç
EXXEN
platformundan naklen yayınlanacak.

CHELSEA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

CHELSEA

1 Kepa Arrizabalaga

4 Benoit Badiashile

14 Trevoh Chalobah

21 Ben Chilwell

33 Wesley Fofana

5 Enzo Fernandez

10 Christian Pulisic

15 Mykhailo Mudryk

20 Denis Zakaria

23 Conor Gallagher

17 Raheem Sterling

REAL MADRİD

1 Thibaut Courtois

4 David Alaba

6 Nacho Fernandez

22 Antonio Rüdiger

11 Marco Asensio

17 Lucas Vazquez

18 Aurelien Tchouameni

19 Dani Ceballos

9 Karim Benzema

20 Vinicius Junior

21 Rodrygo




#Chelsea
#Real Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#çeyrek final
#Vinicius Junior
#Karim Benzema
#Raheem Sterling
41 dakika önce
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