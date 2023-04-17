Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Chelsea ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CHELSEA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
CHELSEA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
CHELSEA
1 Kepa Arrizabalaga
4 Benoit Badiashile
14 Trevoh Chalobah
21 Ben Chilwell
33 Wesley Fofana
5 Enzo Fernandez
10 Christian Pulisic
15 Mykhailo Mudryk
20 Denis Zakaria
23 Conor Gallagher
17 Raheem Sterling
REAL MADRİD
1 Thibaut Courtois
4 David Alaba
6 Nacho Fernandez
22 Antonio Rüdiger
11 Marco Asensio
17 Lucas Vazquez
18 Aurelien Tchouameni
19 Dani Ceballos
9 Karim Benzema
20 Vinicius Junior
21 Rodrygo