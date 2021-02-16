Çocuklarda ateş kaç olmalı?

38 derece ve üzeri ateş olduğunda genellikle çocuklar için ateşli kabul edilen değerler 38 derece ve 39 derecedir. Yüksek ateşe yakın gösterilebilecek ateş sınırı, 40 ve üzeri ateş sınırıdır. Ateş 40 derecenin üzerine çıkmaya başlarsa önlem alınmalıdır.



Çocukların Ateşi Neden Çıkar?

Çocuklarda ateş yükselmesinin nedeni üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, gastrointestinal ishal ve kusma enfeksiyonları, özellikle kızlarda idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Ayrıca orta kulak iltihabı, zatürre, menenjit, romatizmal hastalıklar ve kötü huylu hastalıklar da ateşe neden olabilir. Aşılamadan sonra ve diş çıkarma sırasında çocukların hafif ateşi olabilir.

Çocuklarda ve Bebeklerde Ateş Nasıl Düşürülür?

Bebeklerin ve çocukların ateşini düşürmek için aşağıdaki yöntemler denenebilir:

• İnce kıyafetler giydirilmelidir.

• Çocuğun yeterli nem aldığından emin olunmalıdır.

• Eklemleri, koltuk altlarını ve boynu soğuk su ve bezle sağutulabilir. Ancak su tek başına çocuğu soğutamaz. Derideki suyun buharlaşması cildi soğutur. Bu nedenle, buharlaşmayı önleyeceğinden, çocuğunuzu ıslak bir havluyla örtmeyin.

• Ilık banyo yaptırılmalıdır.

• Asetilsalisilik asit (aspirin) almayınız. Özellikle su çiçeği veya diğer viral enfeksiyonların neden olduğu ateşlerde aspirin oldukça tehlikelidir.

• Ateş önleyici ilaçları doktor gözetiminde alınmalıdır, günlük kullanılmamalıdır. Genellikle asetaminofen ve ibuprofen içeren iki antipiretikten biri verilir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir ve tıbbi tavsiye alınmadan alınmamalıdır.

• Bebeklere ateşi düşürmek için fitiller verebilir.

• Limon, sirke vb. kullanmak ateşi düşürmek için ekstra bir yarar sağlamaz.

Çocuklarda Ateş Nasıl Ölçülür?

Çocukların ateşini ölçerken belirli bölgeler kullanılmalıdır. Ateş bir çocuğun koltuk altı ve ağzından tespit edilebilir. Ateş genellikle bebeğin ağzından ölçülür. 2 yaşın üzerindeki çocuklarda ateş ise koltuk altlarından ölçüm yapılır.

Aynı zamanda bebeğin vücut ısısı kulaktan ölçülebilir. Kulak ısısını ölçmek genellikle doktorlar tarafından kullanılan çok güvenilir bir yöntemdir. Ateş, vücudun savunma mekanizmalarından biridir.

Ateş çok yüksek ve çok düşük olduğunda bağışıklık sistemi çöker. Çocukların ateşli hastalıkları tedavi edilmezse ve önleyici tedbirler alınmazsa önce beyne zarar verecek ve hatta ölümcül sonuçlara neden olacaktır.

Hangi Durumlarda Çocuk Ateşi İçin Doktora Gidilmelidir?

Çocukların ateşli olmasında doktora gidilmesi gereken durumlar aşağıda sıralanmıştır:

• 3 aydan küçük ve ateşi olan tüm çocuklar mutlaka doktora götürülmelidir.

• Ateş sırasında kızarıklık olursa

• Ateş düşmesine rağmen huzursuzluk devam ediyorsa

• Sık ve güç nefes alma

• Öksürük, hırıltılı solunum, kulak ağrısı, karın ağrısı, boğaz ağrısı, sürekli kusma, ishal, idrar yaparken yanma, idrar renginde değişiklik, beslenmede güçlük

• Bıngıldakta atılma ve şişme

• 2 yaşından küçükse 24 saatten fazla ateşi varsa, 2 yaşından büyükse 3 günden fazla ateşi varsa

• Ağız kuruluğu, gözyaşı olmaması, sarkık gözbebekleri ve bıngıldakta çöküklük, idrarda azalma gibi sıvı kaybı belirtileri varsa

Çocuklarda Ateş Belirtileri Nelerdir?

Çocukların ateşi olmasının semptomları aşağıda verilmiştir:

• Yorgunluk

• Solgunluk

• İştah kaybı

• Sinirli olma hali

• Vücudun çeşitli yerlerinde sancı veya baş ağrısı

Eğer çocuğunuzda yukardaki belirtilerden biri görülüyorsa hemen ateşini kontrol etmelisiniz. Çocuklarda ateş bazen ciddi enfeksiyonların belirtisi olabilir. Bu durumda çocuğunuzu iyi gözlemlemeli ve gerekli durumlarda doktora danışmalısınız.



Ateş Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Alkol ve sirke ile vücudu silmek,

Üşüyebilir korkusu ile giysilerini çıkartmamak ve daha çok giydirmek,

Çok sıcak veya çok soğuk içecekler vermek.

Soğuk duş aldırmak (ılık duş aldırmak gerekir).



