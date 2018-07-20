Cristiano Ronaldo kimdir kaç yaşında hangi takımda oynuyor? sorularının yanıtı haberimizde.

Tam adıyla Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 tarihinde Funchal, Madeira, Portekiz'de dünyaya geldi.

Futbola 1993 senesinde Andorinha altyapısında başlayan Ronaldo, buradaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve 1997 senesinde Sporting Lizbonaltyapısına geçti. İlk profesyonel sözleşmesini de 2002 senesinde Sporting Lizbon ile imzaladı.

Burada sadece bir sezon forma giyen Ronaldo, kendine has oyun yapısı, topa olan hakimiyeti, çalım yeteneği ve ölü yaprak vuruşu stilinde kullandığı frikiklerle çok kısa bir süre içerisinde ünlenmeye başladı ve İngiliz devi, dünyanın en köklü futbol kulüplerinden Manchester United'ın dikkatini çekti.

2003 senesinde gerçekleştirilen 12.24 Milyon Sterlin karşılığındaki bu transfer sonrası, 6 sezon bu takımda forma giyen Ronaldo, 2003-09 yılları arasında forma şansı bulduğu 196 maçta 84 gol atarak katkıda bulunduğu takımıyla tam 10 Kupa kaldırdı. Bu kupalar;

2008 senesinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2008 senesinde FIFA Şampiyonlar Ligi

2007-08-09 yıllarında olmak üzere üç Lig Şampiyonluğu

2006-09 yıllarında olmak üzere iki EFL Cup

2007-08 yıllarında olmak üzere iki FA Community Shield

2004 senesinde FA Cup

Manchester United ile kazanılan bu başarılar sonrasında artık dünya genelinde tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cristiano Ronaldo, doğal olarak dünyanın diğer dev kulüplerinin de dikkatini çekmişti.

Ve 2009 senesinde, 110 yılı aşkın tecrübesiyle sadece oynadığı ligin değil, dünya genelinde 'dev' olarak adlandırılan Real Madrid'e 94 milyon € bonservis bedeliyle transfer oldu.

2009 senesinden bu yana, Real Madrid formasıyla çıktığı 250'yi aşkın maçta 280'den fazla rakip ağları havalandırmayı başaran Cristiano Ronaldo, takımıyla beraber;

2014 ve 2016 yıllarında olmak üzere iki FIFA Dünya Kulüpler Kupası

2014-16-17 yıllarında olmak üzere üç UEFA Şampiyonlar Ligi

2014-16-17 yıllarında olmak üzere üç UEFA Süper Kupası

2012-17 yıllarında olmak üzere iki La Liga Şampiyonluğu

2012-17 yıllarında olmak üzere iki Supercopa

2011-14 yıllarında olmak üzere iki Copa del Rey olmak üzere 14 kupa kazandı.

Ayrıca, genç yaşlarında Milli Takım heyetinin de dikkatini çekmeyi başaran Ronaldo, 2001 senesinde Portekiz U-16 takımında forma giydi.

2003 senesinden bu yana da Portekiz Milli Futbol Takımı'nın as kadrosunda forma giymektedir.

Şahsî Başarıları:

2004 Avrupa Futbol Şampiyonası Turnuva Takımı

FIFPro Yılın Özel Genç Futbolcusu (2): 2004–05, 2005–06

FIFPro World XI (2): 2006–07, 2007–08

İngiltere Yılın Genç Futbolcusu Ödülü (1): 2006–07

PFA Players' Yılın Futbolcusu (2): 2006–07, 2007–08

İngiltere'de Taraftarların Oyuncusu (2): 2006–07, 2007–08

PFA Yılın Premier Lig Takımı (4): 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09

Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülü: 2006–07, 2007–08

Barclays Sezonun (2): 2006–07, 2007–08

Barclays Ayın Futbolcusu (4): Kasım 2006, Aralık 2006, Ocak 2008, Mart

2008

Barclays Golden Boot (1): 2007–08

Barclays Merit Ödülü (1): 2007–08

Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü (4): 2008, 2011, 2014, 2015

En çok Altın Ayakkabı kazanan futbolcu - REKOR (4): 2008, 2011, 2014,

2015

UEFA Kulüp Futbol Ödülleri#En İyi Forvet: UEFA Yılın Forveti (1): 2007–08

UEFA Yılın Kulüp Futbolcusu (1): 2007–08

FIFPro World Player of the Year (1): 2007–08

Ballon d'Or Ödülü (2): 2008, 2016

FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü (1): 2008

FIFA Ballon d'Or Ödülü (2): 2013, 2014

FIFA World Player of the Year (1): 2008

FIFA Yılın Takımı (1): 2008

Ballon d'Or Gümüş Ödül (2): 2007 , 2009

FIFA Puskás Ödülleri: Yılın Golü 2009

FIFA Ballon d'Or Gümüş Ödül (2): 2012 , 2015

Yılın Portekizli Futbolcusu (8): 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,

2011, 2012

FIFA Ballon d'Or Gümüş Ödül (2): 2011 , 2012

Premier League (1): 2008

Copa del Rey gol kralı (1): 2010-11

UEFA Avrupa Gol Kralı (1): 2012

Trofeo Alfredo di Stéfano (1): 2012

Euro 2012 En İyi Oyuncu

World Soccer dergisi İngiltere'de yılın futbolcusu (2):

2008, 2013

İspanya'da yılın yabancı futbolcusu (2): 2013, 2014

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Gümüş Top (2): 2008, 2014

FIFA Kulüpler Dünya Kupasında en çok gol atan oyuncu REKOR (5 gol) (Luis

Suárez, Lionel Messi ve César Delgado ile birlikte.)

FIFA Yılın 11'i (1): 2013

Laureus Dünya Spor Ödülleri yılın futbolcusu (1): 2013

European Sports Media Yılın Takımı (6): 2007, 2008, 2011, 2012, 2013,

2014

UEFA Yılın Takımına en çok seçilen futbolcu (9): 2004, 2007, 2008, 2009,

2010, 2011, 2012, 2013, 2014

UFTİF Dünya gol kralı (1): 2013

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ve turnuvalarının en golcü futbolcusu

REKOR (29 gol), Önceki rekor 22 golle Hakan Şükür'e aitti.

Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvaları tarihinde en çok forma giyen futbolcu REKOR (21 maç) Önceki rekor 16 maç ile Lilian Thuram ve Edwin van der Sar'a aitti.

Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvaları tarihinde en golcü futbolcu REKOR

(9 gol): Michel Platini ile birlikte.

Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvaları tarihinde 4 ayrı turnuvada gol atan ilk ve tek futbolcu. REKOR (4 turnuva): 2004, 2008, 2012, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvaları tarihinde en çok turnuva da oynayan futbolcu REKOR (4 turnuva): 2004, 2008, 2012, 2016 (Lothar Matthäus, Peter Schmeichel, Aron Winter, Alessandro del Piero, Edwin van der Sar, Lilian Thuram, Olof Mellberg ve Iker Casillas ile birlikte.) Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvaları tarihinde en çok kafayla gol atan futbolcu REKOR (5 gol) Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvaları tarihinde en çok farklı maçta gol atan futbolcu REKOR (7 farklı maçta) Eski rekor 6 farklı maç ile Alan Shearer ve Zlatan Ibrahimović’e aitti.

Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvaları tarihinde en çok bir maçta hem gol hem de asist yapan futbolcu REKOR (4 kez) Eski rekor 2 kez bir maçta gol

ve asisti ile Wesley Sneijder ve Dimitri Payet’e aitti.

Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvaları tarihinde grup etabı sonrası en çok gol atan 2. futbolcu (3 gol) Rekor 4 golle Dieter Müller, Gerd Müller, Nuno Gomes, Dragan Džajić ve Antoine Griezmann'a ait.

Şampiyonlar Ligi Gol Kralı REKOR (6): 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Eski rekor 4 gol krallığı ile yine kendine ait.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu

- REKOR (17 gol) Önceki rekor 14 golle José Altafini'ni ve Lionel Messi'ye aitti. Şampiyonlar Ligi'nin üç farklı finalinde gol ilk ve tek futbolcu.

REKOR (3 Final) 2008, 2014 2017 Şampiyonlar Ligi'nin de 100 gole ulaşan ilk futbolcu

- REKOR (2016-17 Sezonu) Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde en çok gol atan futbolcu

- REKOR (13 Gol) Eski rekor 11 gol ile Alfredo Di Stéfano'ya aitti. Şampiyonlar Ligi'nin en çok gol atan futbolcusu

- REKOR (107 gol) Şampiyonlar Ligi'nin en çok forma giyen 5. futbolcusu (140 maç)

Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok hat trick yapan futbolcusu - REKOR (7 hat-trick) Lionel Messi ile birlikte.

UEFA tarihinin Kulüp turnuvalarında en çok gol atan futbolcusu REKOR (108 gol) C.Ronaldo'yu 97 golle Lionel Messi takip etmektedir.

UEFA Kulüp turnuvalar tarihinde 100 gol barajını geçen ilk ve tek futbolcu REKOR (UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 103 gol, UEFA Süper Kupası'nda 2 gol ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 gol).

Şampiyonlar Ligi tarihinin 15 gol barajını geçen ilk ve tek futbolcu

REKOR

Şampiyonlar Ligi tarihinin 15 gol barajını en çok geçen futbolcu REKOR (2 Kez) 2014, 2016

Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok free kick atan futbolcusu - REKOR (12 frikik) (eski rekor 11 frikik ile Alessandro Del Piero aitti.)

Portekiz Millî Takımın en golcü futbolcusu - REKOR (70 gol) Önceki rekor 47 golle Pauleta'ya aitti.

Portekiz Millî Takımın en çok forma giyen futbolcusu REKOR (137 maç) Önceki rekor 127 maçla Luís Figo'ya aitti.

Portekiz Millî Takımın Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvalarında en çok gol atan futbolcusu REKOR (9 gol) Önceki rekor 6 gol ile Nuno Gomes'ya aitti.

Real Madrid tarihinde en çok Altın Ayakkabı kazanan futbolcu - REKOR (3): 2011, 2014, 2015 Real Madrid tarihinin en çok gol atan futbolcusu - REKOR (399 gol) Önceki rekor 323 golle Raúl González'e ait.

Real Madrid tarihinin La Liga'da en çok gol atan futbolcusu - REKOR (280 gol) Önceki rekor 228 golle Raúl González'e ait.

Real Madrid tarihinin Şampiyonlar Liginde en çok gol atan futbolcusu - REKOR (88 gol) Önceki rekor 66 golle Raúl González'e ait.

Real Madrid tarihinin La Liga'da 40 gol atan ilk futbolcu. (2011 sezonu)

Real Madrid tarihinin La Liga'da 3 kez 40 gol ve üstü atan futbolcusu. - REKOR (2011 sezonu: 40 gol, 2012 sezonu 46 gol ve 2015 sezonu 48 gol) Lionel Messi ile birlikte.

Real Madrid tarihinde 300 gol barajını geçen 3. oyuncu (371 gol) Alfredo Di Stéfano ve Raúl ile birlikte.

Real Madrid tarihinin La Liga'da en çok hat trick yapan futbolcusu - REKOR (32 hat-trick) Önceki rekor 22 hat-trickle Alfredo di Stéfano ve Telmo Zarra'ya aitti.

Real Madrid tarihinin en çok hat trick yapan futbolcusu - REKOR (42 hat- trick) Önceki rekor Alfredo di Stéfanoya aitti.

Real Madrid tarihinin La Liga'da bir sezonda en çok gol atan Futbolcusu REKOR (48 gol) Önceki rekor 38 gol ile Hugo Sánchez'e aitti.

Real Madrid tarihinin en çok free kick atan futbolcusu - REKOR (20 free kick) eski rekor 16 free kick ile Roberto Carlos' aitti.

Real Madrid tarihinde resmi maçlarda 6 sezon üst üste 50 gol barajını geçen ilk ve tek futbolcu - REKOR (6 kez): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Real Madrid tarihinde resmi maçlarda 6 sezon üst üste 45 gol barajını geçen ilk ve tek futbolcu - REKOR (6 kez): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 La Liga gol kralı (3): 2011, 2014, 2015 La Liga'nın en çok gol atan 2.futbolcusu (265 gol) Rekor 319 golle Lionel Messi'ye ait.

La Liga'da bir sezonda en çok gol atan 2.Futbolcusu (48 gol) Rekor 50 gol ile Lionel Messi'ye ait.

La Liga tarihinin en çok hat trick yapan futbolcusu - REKOR (38 hat- trick) Önceki rekor 22 hat-trickle Alfredo di Stéfano ve Telmo Zarra'ya aitti.

La Liga tarihinin 40 gol atan ilk futbolcusu. Sonrasında Lionel Messi'de 40 golü atmıştır.

La Liga tarihinin 3 kez 40 gol ve üstü atan futbolcusu. - REKOR (2011 sezonu: 40 gol, 2012 sezonu 46 gol ve 2015 sezonu 48 gol) Lionel Messi ile birlikte.

La Liga tarihinde resmi maçlarda 6 sezon üst üste 50 gol barajını geçen ilk ve tek futbolcu. - REKOR (6 kez): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ,2016.

La Liga tarihinde üst üste 6 sezon boyunca 30 gol barajını geçen ilk futbolcu - REKOR

Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde en çok gol atan futbolcusu - REKOR

(368 gol)(Eski Rekor 366 gol ile Jimmy Greaves aitti.)

Kariyerinde resmi maçlarda 500 golü geçen 8. futbolcu. (602 gol) (Pelé:

720 gol, Romário: 743 gol, Gerd Müller: 723 gol, Ferenc Puskás: 700 gol,

Zico: 642 gol, Josef Bican: 641 gol, Lionel Messi 558 gol {sonra dan

Lionel Messi'de 500 golü geçmiş ve 9. futbolcu olmuştur.} ve Hugo Sánchez: 516 gol, )

Kariyerinde resmi maçlarda en çok gol atan 7. futbolcu. (602 gol) (Pelé:

720 gol, Romário: 743 gol, Gerd Müller: 723 gol, Ferenc Puskás: 700 gol,

Zico: 642 gol, Josef Bican: 641 gol, Lionel Messi 558 gol ve Hugo

Sánchez: 516 gol, )

C.Ronaldo, sosyal medyadaki Facebook hesabında 100 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu.

C.Ronaldo, sosyal medyadaki Instagram hesabında 100 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu.

C.Ronaldo, sosyal medyadaki Instagram hesabında 100 milyon takipçiye ulaşan ilk Erkek.

Juventus'un transferi Cristiano Ronaldo basına tanıtıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, kadroya dahil edilen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu basına tanıttı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ronaldo, "Bu kulüpte iz bırakmak istiyorum. Herkes UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister ama biz tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Juventus'un kazanması için elimden geleni yapacağım." dedi.

Real Madrid'den ayrıldığı için üzgün olmadığını dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, "Kariyerim için yeni bir sayfa açıyorum. Kariyerimin bu aşamasında böyle müthiş bir kulübe gelebilmek beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Sadece bir futbolcu değil insan olarak da örnek olmak istediğini belirten Ronaldo, "Gençlere yardım etmek istiyorum. Kariyerim açısından büyük bir an. 4 yıllık sözleşmem var ve bu takımın yeni zaferleri için daha çok çalışmak istiyorum. Juventus dünyanın en iyi kulüplerinden biri, çok iyi bir başkan ve teknik direktöre sahip. Ayrıca, taraftarlar harika bir karşılama yaptı, onlara da çok teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.

Kendisini mükemmel hissettiğini aktaran Portekizli futbolcu, "Serie A çok zor ama Juventus da ben de hazırım. Yaşım önemli değil, iyi ve motive hissediyorum kendimi. Başlamayı dört gözle bekliyorum. Teknik direktör Allegri ile görüştüm. 30 Temmuz'da antrenmanlara başlayacağım. İlk lig maçında oynamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Oynamak için sabırsızlandığı söyleyen Ronaldo, "Çok motiveyim. En üst seviyede oyuncu olduğumu göstermek istiyorum yeniden. Bu arada Real Madrid'deki hikayem inanılmazdı ve taraftarlara teşekkür ederim. Ancak hayatıma şimdi yeni bir sayfa açtım." şeklinde konuştu.

Kariyerinde hiçbir zaman kolayı seçmediğini belirten Portekizli yıldız, "Meydan okumayı seviyorum. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yaparak Juventus tarihinde de iz bırakmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Fiziksel ve mental olarak kendisini çok iyi hissettiğini kaydeden Ronaldo, "Kariyerim için büyük bir adım. Benim yaşımdaki çoğu futbolcu böyle kararlar alamıyor. Bana bu fırsatı sunduğu için Juventus'a minnettarım." diye görüş belirtti.

2009 yılında transfer olduğu Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Cristiano Ronaldo, eflatun-beyazlı ekipte 438 maçta 451 gol ve 131 asistlik performans sergilemişti.

FIFA Altın Top Ödülü'nü 5 kez kazanan 33 yaşındaki Ronaldo, geçen hafta Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.