Cuma namazı saat kaçta? 26 Ağustos 2022 Diyanet namaz vakitleri:

Cuma saatleri sorgulaması Diyanet namaz vakitleri 26 Ağustos 2022 tarihli namaz vakitleri sayfası üzerinden araştırılıyor. Bulundukları bölgede cuma namazı için camiye akın edecek vatandaşlar “Cuma namazı saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabı haberimizde. İşte il il cuma namazı vakitleri...
26 Ağustos 2022 Diyanet namaz vakitleri: Cuma namazı saatleri
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:11
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:56
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:18
BURSA CUMA NAMAZI SAATİ 13:11
KONYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:57
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:46
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:26
TRABZON CUMA NAMAZI SAATİ 12:28
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