Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD Son dakika: İstanbul'da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. AFAD verilerine göre deprem, 37.72 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.5 olarak ölçtü.

DEPREM NEREDE OLDU?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Zonguldak-Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 37.72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.5 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise İstanbul'da hissedilen depremin şiddetini 4.5 olarak ölçtü.

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DEPREMDE HASAR VAR MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından, "Karadeniz -Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem #İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.