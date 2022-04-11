Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD Son dakika İstanbulda hissedildi
ÖZGÜN HABERLER

Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD Son dakika: İstanbul'da hissedildi

Deprem oldu. AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu. Karadeniz'de korkutan deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin merkezinin neresi olduğu ve kaç şiddetinde olduğu merak ediliyor. İşte son dakika gerçekleşen deprem ile ilgili ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde, merkezi neresi?
Deprem son dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. AFAD verilerine göre deprem, 37.72 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.5 olarak ölçtü.

DEPREM NEREDE OLDU?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Zonguldak-Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 37.72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.5 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise İstanbul'da hissedilen depremin şiddetini 4.5 olarak ölçtü.

DEPREMDE HASAR VAR MI?

  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından, "Karadeniz -Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem #İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi
GÜNDEM
İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi
İstanbul da sallandı

İstanbul da sallandı

AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem meydana geldi.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
Son derece mutluyuz

​Erdoğan'dan Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'e tebrik telefonu.

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

YÖK Başkanı anlaşmayı imzalayıp detayları açıkladı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.