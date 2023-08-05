|
Özgün

Dimitri Payet Konyaspor ile anlaştı mı?

Süper Lig ekibi Konyaspor, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip Marsilya'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız oyuncu Dimitri Payet ile görüşmeye başladı. Peki, Dimitri Payet Konyaspor ile anlaştı mı? Dimitri Payet kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

10:20 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Dimitri Payet

Dimitri Payet

Transferin hızlı takımı Konyaspor, Dimitri Payet'e teklif yaptı. Yeşil-beyazlılar ile Marsilya'dan ayrılan 36 yaşındaki hücum oyuncusu arasındaki görüşmeler devam ediyor. Daha önce Pendikspor'a geleceği iddia edilen Payet'le; Süper Lig'den bir takım daha ilgileniyor. Fransa Milli Takım formasını 38 kez giyen ve 8 gol atan 1.75 boyundaki yıldız, 10 numara, sol kanat ve santrfor olarak oynayabiliyor.

DİMİTRİ PAYET KONYASPOR'A TRANSFER Mİ OLACAK?

Yeşil-beyazlılar, Dimitri Payet'e teklif yaptı. Yeşil-Beyazlılar ile Marsilya'dan ayrılan 37 yaşındaki kanat oyuncusu arasındaki görüşmeler devam ediyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Daha önce Pendikspor'a geleceği iddia edilen Payet'le; Süper Lig'den bir takım daha ilgileniyor. Dimitri Payet, 6 sezon Marsilya forması giyen oyuncu formasıyla çıktığı 326 maçta 78 gol, 95 asistlik katkı sağladı. Taraftarını yeniden heyecanlandıracak ve tribüne çekecek isimler üzerinde duran yönetimin dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak adına tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

Türkiye'den gelen diğer teklife göre daha önde olan yönetimin transferin maliyeti için kaynak oluşturduğu gelen haberler arasında.

DİMİTRİ PAYET KİMDİR?

Olympic Marseille takımında Forvet mevkinde forma giyen Dimitri Payet, 29 Mart 1987 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 77 kilo olan Dimitri Payet, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 4 maça çıkan Dimitri Payet, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Dimitri Payet, bu sezon 0 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır.



#Dimitri Payet
#konyaspor
#konyaspor transferi
#dimitri payet kimdir
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuç tarihi!