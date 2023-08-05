Transferin hızlı takımı Konyaspor, Dimitri Payet'e teklif yaptı. Yeşil-beyazlılar ile Marsilya'dan ayrılan 36 yaşındaki hücum oyuncusu arasındaki görüşmeler devam ediyor. Daha önce Pendikspor'a geleceği iddia edilen Payet'le; Süper Lig'den bir takım daha ilgileniyor. Fransa Milli Takım formasını 38 kez giyen ve 8 gol atan 1.75 boyundaki yıldız, 10 numara, sol kanat ve santrfor olarak oynayabiliyor.

DİMİTRİ PAYET KONYASPOR'A TRANSFER Mİ OLACAK?

Yeşil-beyazlılar, Dimitri Payet'e teklif yaptı. Yeşil-Beyazlılar ile Marsilya'dan ayrılan 37 yaşındaki kanat oyuncusu arasındaki görüşmeler devam ediyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Daha önce Pendikspor'a geleceği iddia edilen Payet'le; Süper Lig'den bir takım daha ilgileniyor. Dimitri Payet, 6 sezon Marsilya forması giyen oyuncu formasıyla çıktığı 326 maçta 78 gol, 95 asistlik katkı sağladı. Taraftarını yeniden heyecanlandıracak ve tribüne çekecek isimler üzerinde duran yönetimin dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak adına tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

Türkiye'den gelen diğer teklife göre daha önde olan yönetimin transferin maliyeti için kaynak oluşturduğu gelen haberler arasında.

DİMİTRİ PAYET KİMDİR?

Olympic Marseille takımında Forvet mevkinde forma giyen Dimitri Payet, 29 Mart 1987 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 77 kilo olan Dimitri Payet, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 4 maça çıkan Dimitri Payet, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Dimitri Payet, bu sezon 0 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır.







