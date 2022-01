Discord düzeldi mi? Discord neden açılmıyor, çöktü mü?

Discord mesajlar yüklenemedi hatası ve Discord bağlanıyor hatası ile karşılaşan kullanıcılar Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord mesajlar yüklenemedi hatası nedir? Discord bağlanıyor hatası nedir sorularını merak ediyor. İşte 26 Ocak tarihinde yaşanan Discord problemine ilişkin detaylar haberimizde...

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord'a erişim problemi yaşanıyor. 'bağlantı sorunu' olarak çıkan hata ekranında programa erişim şuan için gerçekleştirilemiyor. Discord konu ile ilgili kullanıcılara yanıt olarak "Sorun için özür dileriz, ekibimiz bu sorunu araştırıyor" cevabını verdi. Discord ardından konuya ilişkin bir tweet daha attı:

"Şu anda yaygın bir API kesintisini araştırıyoruz ve bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Daha fazla ayrıntı için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

We are currently investigating a widespread API outage and are working to resolve this ASAP. More details on our status page: https://t.co/rq97JXB3gV pic.twitter.com/6tRWTf7QqM — Discord (@discord) January 26, 2022

DİSCORD NEDİR?

Discord online oyun oynayan kişilerin ekip arkadaşlarıyla ya da rakipleriyle iletişim kurmak için sağladığı toplu görüşme platformu olarak biliniyordu. Pandemi süreciyle birlikte Discord'un kullanımı geniş kitlelere yayılmaya başlandı. Skype ve TeamSpeak gibi uygulamalara alternatif olan Discord kısa sürede oldukça fazla kullanıcı sayısına ulaştı.

Discord kısaca içerisinde kanalların olduğu ister görüntülü, ister yazılı, ister sesli bir mesajlaşma uygulaması olarak adlandırılabilir. Aynı WhatsApp grupları gibi Discord içerisinde de ses kanalları bulunur. Bu kanallarda adminler yani yöneticiler tüm yetkilere sahiptir.