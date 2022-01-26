Özgün Discord düzeldi mi? Discord neden açılmıyor, çöktü mü?
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Discord düzeldi mi? Discord neden açılmıyor, çöktü mü?

Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord ne zaman düzelecek? sorularo Discord kullanıcıları tarafından anlık olarak sorgulanıyor. Sosyal medya iletişim ağlarından biri olan Discord'ta yaşanan erişim problemi gündem oldu. Kullanıcılar Discord'a neden erişim sağlanamadığını, Disscord'un neden mesaj yüklenmedi hatası verdiğini merak ediyor. Peki, Discord'da yaşanan problemin sebebi nedir? Discord çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte konuya ilişkin ayrıntılar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Discord düzeldi mi? Discord neden açılmıyor, çöktü mü?
discord çöktü

Discord mesajlar yüklenemedi hatası ve Discord bağlanıyor hatası ile karşılaşan kullanıcılar Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord mesajlar yüklenemedi hatası nedir? Discord bağlanıyor hatası nedir sorularını merak ediyor. İşte 26 Ocak tarihinde yaşanan Discord problemine ilişkin detaylar haberimizde...

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord'a erişim problemi yaşanıyor. 'bağlantı sorunu' olarak çıkan hata ekranında programa erişim şuan için gerçekleştirilemiyor. Discord konu ile ilgili kullanıcılara yanıt olarak "Sorun için özür dileriz, ekibimiz bu sorunu araştırıyor" cevabını verdi. Discord ardından konuya ilişkin bir tweet daha attı:

"Şu anda yaygın bir API kesintisini araştırıyoruz ve bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Daha fazla ayrıntı için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

DİSCORD NEDİR?

Discord online oyun oynayan kişilerin ekip arkadaşlarıyla ya da rakipleriyle iletişim kurmak için sağladığı toplu görüşme platformu olarak biliniyordu. Pandemi süreciyle birlikte Discord'un kullanımı geniş kitlelere yayılmaya başlandı. Skype ve TeamSpeak gibi uygulamalara alternatif olan Discord kısa sürede oldukça fazla kullanıcı sayısına ulaştı.

Discord kısaca içerisinde kanalların olduğu ister görüntülü, ister yazılı, ister sesli bir mesajlaşma uygulaması olarak adlandırılabilir. Aynı WhatsApp grupları gibi Discord içerisinde de ses kanalları bulunur. Bu kanallarda adminler yani yöneticiler tüm yetkilere sahiptir.

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