Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti! Doğan Cüceloğlu kimdir?

Edinilen bilgilere göre ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulundu.

Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu.

İlk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Doğan Cüceloğlu, kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler vermeye devam ediyor. Yeniden insan insana, Savaşçı, Geliştiren Anne-Baba kitaplarıyla tanınan Doğan Cüceloğlu'nun ilk kitabi İnsan İnsana'dır. İşte, Doğan Cüceloğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler...

On bir çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu olan Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke kasabasında dünyaya geldi. On yaşındayken annesini kaybetti. Silifke'de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde okudu ve Kırklareli Lisesi'nden mezun oldu.

Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat ve kompozisyon öğretmeni olan Cahit Okurer’in etkisi altında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne yazıldı ve oradan mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktora yaptı. Uzmanlık alanı iletişim psikolojisidir.

Doğan Cüceloğlu, Amerika'da doktora öğrencisiyken, kendisi gibi doktora öğrencisi olan Emily ile tanıştı ve evlendi. On bir yıl süren evliliğinden üç çocuğu oldu: Ayşen, Elif ve Timur. Bu evliliğini noktalayan Doğan Cüceloğlu, ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yaptı.

Kendimi geliştirme süreci içinde kitap yazmaya başladı; ilk kitabı İnsan İnsana bu sürecin ilk ürünüdür. Gelişim süreci içinde kazandıklarını kitaplar yoluyla paylaşmaya devam ediyor.

Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmayı sürdürdü. Kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler verdi, televizyon programlarına başladı.