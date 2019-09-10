Dünya 100 sterlin trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin ödedi
AVRUPA

100 sterlin trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin ödedi

100 sterlin trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin ödedi

İngiltere'de emekli bir mühendis, hız sınırını aştı ve 100 sterlin trafik cezasına çarptırıldı. Hız sınırını kesinlikle aşmadığını savunan mühendis, cezayı ödememek için hukuk mücadelesi başlattı. Trafik cezası için verdiği hukuk mücadelesinde 3 yılda 30 bin sterlin harcadı.

Haber Merkezi AA
Richard Keedwell.
Richard Keedwell.

71 yaşındaki Richard Keedwell, 2016'da Worcester şehrine yaptığı yolculuk sırasında saatte 48 kilometre hız sınırı bulunan bir yolda 56 kilometre hızla gittiği gerekçesiyle aldığı 100 sterlinlik trafik cezasına karşı "hız sınırını kesinlikle aşmadığını" savunarak, cezayı ödememek için hukuk mücadelesi başlattı.

  • Keedwell, mahkemede hız kamerasının yakından geçen bir başka aracın hızını algılamış ya da bozuk olabileceğini söyleyen bir video ve elektronik uzmanının da yardımını aldı.

BBC'nin haberine göre, davayı kaybeden Keedwell'in, geçen ay yaptığı temyiz başvurusu da sonuçsuz kaldı.

Avukatlara yaklaşık 21 bin sterlin ödediğini söyleyen Keedwell, seyahat masraflarının yanı sıra mahkeme masrafları için de 7 bin sterlin harcadığını ifade etti.

Davanın daha çabuk sonuçlanacağını sandığını belirten Keedwell, oğluna miras bırakacağı parayı harcadığını ve bu kadar para harcadığı için pişman olduğunu dile getirdi.

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