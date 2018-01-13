11 yaşındaki Müslüman kıza makaslı saldırı

Kanada'nın Toronto kentinde sabah okuluna gitmek üzere yürüyen 11 yaşındaki Khawlah Noman'ın yanına yaklaşan saldırgan, makasla başörtüsünü kesmeye çalıştı. Olay, kızın ailesinin polise başvurması sonucu ortaya çıktı.

Pauline Johnson Junior Okulu öğrencisi Khawlah Noman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten korktum ve allak bullak oldum." dedi.

11 yaşındaki Khawlah Noman, saldırıya uğradıktan sonra açıklama yaptı.

Kwawlah, cuma sabahı kardeşi Muhammed Zakariyye ile okuluna doğru yürürken arkasından bir kişinin yaklaştığını hissettiğini ve dönüp baktığında kendisine makas tuttuğunu gördüğünü söyledi.

OYNAT 00:38 İngiltere'de başörtülü kadınlara ırkçı saldırı İngiltere'nin doğusunda bir parkta piknik yapmak isteyen Müslüman aile, ırkçı ve İslam karşıtı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Çevredeki aileler saldırganları engellemek için çabalarken, boğuşmalar yaşandı ve o saldırganlardan bir tanesi Müslüman kadının başörtüsünü zorla çıkardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.











Saldırganın, başörtüsünü iki kez kesmeye çalıştığını belirten Kwawlah, "Çığlık atmam üzerine kaçtı ancak birkaç dakika sonra yine geldi. Başörtümü tekrar kesmeye devam etti." diye konuştu.

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"Okula yürüyerek gitmekten korkuyorum"

Okula yürüyerek gitme fikrinin artık kendisi için gerçekten korkutucu olduğunu dile getiren Khawlah, saldırgana seslenerek, "Yapmaya çalıştığınız şey her neyse gerçekten yanlış. Özellikle bir çocuğa karşı bu şekilde davranılmamalı." ifadelerini kullandı.

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Başbakan Trudeau: "Kanada bu değil"

Olay üzerine bir açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kalbim, dini sebebiyle saldırıya uğrayan bu genç kızla birlikte. Onun ne kadar korktuğunu tahmin edemiyorum. Onun ve ailesinin, arkadaşlarının ve Müslüman toplumunun bunu bilmesini istiyorum ki Kanada bu değil." değerlendirmesinde bulundu.