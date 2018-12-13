Dünya 2 gün boyu aspiratör bacasında sıkışıp kaldı
AMERİKA

​2 gün boyu aspiratör bacasında sıkışıp kaldı

2 gün boyu aspiratör bacasında sıkışıp kaldı

ABD'de bir kişi, Çin lokantasının aspiratör bacasına sıkıştı. İki gün boyu bacada kalan kişi, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı.

Diğer
Aspiratör bacasına sıkışan bir kişi iki gün sonra kurtarıldı.
Aspiratör bacasına sıkışan bir kişi iki gün sonra kurtarıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, boş bir Çin lokantasının aspiratör bacasına sıkışan bir kişi iki gün sonra kurtarıldı.

San Lorenzo polisi ve itfaiye ekiplerinin, yandaki binadan inleme sesi geldiğini söyleyen bir kişinin ihbarıyla olay yerine gittiği belirtildi.

Sesin nereden geldiğini anlayamayan itfaiye görevlileri, lokantanın kapısı kilitli olduğu için çatıya çıktı. Bacanın içine sıkışmış halde bulunan, tüm vücudu yağla kaplı kişi bir saatlik bir çabayla yukarı çekildi.

BBC'nin haberine göre, adı açıklanmayan 29 yaşındaki kişinin, binaya hırsızlık için girmeye çalışmış olabileceği öne sürülüyor.

Vücudu susuz kalan adamın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Alameda Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 48 saat boyunca bacada mahsur kalan kişi için "Bir gün daha geçseydi, kurtaramayabilirdik" denildi.

/**/
PKK'lılar kazdıkları tünelin altında kaldı

PKK'lılar kazdıkları tünelin altında kaldı

Suriye'de tünel çöktü: Çok sayıda PKK'lı terörist öldü.
Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Ankara'daki tren kazasının detayları netleşiyor.
Adliyedebomba alarmı

Adliyedebomba alarmı

​Büyükçekmece'deki ihbar asılsız çıktı.

Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı.
İlk resmi teklif

İlk resmi teklif

Resmi açıklama geldi: ''Robben'le görüşüyoruz''
Faizi sabit tuttu

Faizi sabit tuttu

Merkez Bankası, politika faizi kararını açıkladı.
3 kişi gözaltında

3 kişi gözaltında

​Ankara'daki tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

YHT kılavuz lokomotifle çarpıştı, iki vagon devrildi.
Hepsini yanlışlıkla sattık

Hepsini yanlışlıkla sattık

Volkswagen: 12 yıl boyunca fark etmemişiz.
İnsan eti yemekten bıktım

İnsan eti yemekten bıktım

​Ceset dolu torbayla gidip polise itiraf etti.
Rahipler de ikiye bölündü

Rahipler de ikiye bölündü

Ayinde, 'Rusya'dan ayrılalım mı' kavgası çıktı.
Türkiye dünyaya silah satıyor

Türkiye dünyaya silah satıyor

Amerika'dan Uzak Doğu'ya uzanan pazarda Türkiye de yerini aldı.
Görülmemiş düşüş

Görülmemiş düşüş

Bir zamanlar 2 milyon TL'ye çıkan taksi plakaları değer kaybetmeye devam ediyor.
Masadaki iki rakam

Masadaki iki rakam

​Asgari ücrette ikinci toplantı bugün yapılıyor.
Beklenen ayrılık

Beklenen ayrılık

​Fenerbahçe, Cocu ile sözleşmesini resmen feshetti.
Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

​5 yaşındaki Ege yaşam mücadelesi veriyor, ailesiyse suçluların hesap vermesini bekliyor.
Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Kilometrelerce yol gittikten sonra fark etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.