200 kilo ağırlığındaki buz küplerinin altında 2.5 saat geçirdi

Avusturyalı Josef Köberl, bedenin tamamının buz küpleriyle temas süresiyle ilgili kendisine ait dünya rekorunu kırdı. Avusturyalı ekstrem sporcu Josef Köberl, camdan bir kabine girip omuzlarına gelene kadar buz küpleriyle doldurarak yeni bir rekora imza attı.

📌 Avusturya'nın 'buz adamı' olarak bilinen sporcu Josef Koeberl gerçekleştirdiği denemede buz fanusta iki saat 30 dakika 57 saniye kalarak rekor kırdı. pic.twitter.com/5ZZ0GYlTM8 — TVNET (@tvnet) September 7, 2020

2 SAATLİK REKORUNU KIRDI

Melk'teki kent meydanında düzenlenen performansta Köberl, geçen yıl imza attığı 2 saat 8 dakika 47 saniyelik 'en uzun süre tam vücut buz teması' rekorunu yaklaşık yarım saat geliştirdi.

Sputnik'in haberine göre kendisine ait dünya rekorunu kırmak için üzerinde sadece mayoyla toplam ağırlığı 200 kiloyu geçen buz küplerinin içine gömülen Köberl, bu şekilde 2 saat 30 dakika 57 saniye kalmayı başardı.

"HARİKA BİR HİS"

Bu süreden sonra yardım alarak kabinden çıkan ekstrem sporcu, güneşi sırtında hissetmenin 'gerçekten harika' bir his olduğunu söyleyerek ekledi:

Dondurucu soğuğun yaydığı acı dalgasına dayanmak için olumlu duygulara odaklanmaya çalıştığını belirten ekstrem sporcu, "Acı dalgasını bastırmak için olumlu duyguları görselleştirip içine çekiliyorum. Ancak böyle dayanabiliyorum" dedi.