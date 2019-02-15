Dünya 21 yüzyılda bir AİHM kararı Aç bırakılan Iraklı aileye yemek verilsin
AVRUPA

21. yüzyılda bir AİHM kararı: Aç bırakılan Iraklı aileye yemek verilsin

21. yüzyılda bir AİHM kararı: Aç bırakılan Iraklı aileye yemek verilsin

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Macaristan hükümetinin düzensiz göçmenlerin iltica başvurusu için Sırbistan sınırında inşa ettiği kampta bir haftadır aç bırakılan Iraklı aileye günde 3 defa yemek verilmesi gerektiğini kararlaştırdı.

Haber Merkezi AA
Suriyeli ve Iraklı binlerce mülteci, Avrupa ülkelerinin sınır hatları boyunca kurulan derme çatma kamplarda yaşamaya mahkum ediliyor.
Suriyeli ve Iraklı binlerce mülteci, Avrupa ülkelerinin sınır hatları boyunca kurulan derme çatma kamplarda yaşamaya mahkum ediliyor.

Macaristan Helsinki İnsan Hakları Komisyonu Basın Sözcüsü Zsolt Zadori, haber sitesi İndex'e yaptığı açıklamada, 5 kişilik Iraklı ailenin Tompa bölgesindeki kampta kapalı tutulduğunu, ebeveynlere geçen hafta cuma gününden beri yemek verilmediğini ve ebeveynlerin sadece çocuklarının yemeklerinden arta kalanlarla karnını doyurmaya çalıştıkları söyledi.

Aç bırakmanın işkence anlamına geldiğini, bu yüzden Helsinki İnsan Hakları Komisyonu'nun AİHM'ye konuya acilen müdahale etmesi için başvuru yaptığını belirten Zadori, AİHM'nin aileye günde 3 defa yemek verilmesi gerektiğine hükmettiğini belirtti.

Zadori, Iraklı ailenin biri ağır hasta, 10 yaşından küçük 3 çocuğuyla 8 aydır kampta kapalı tutulduğunu belirtti.

Zadori açıklamasında ayrıca, AİHM'nin verdiği karar neticesinde perşembe günü Iraklı aileye yemek verilmeye başladığını da ifade etti.

Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

REKLAM
  • Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlere şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

Mültecilere çelme takan Macar gazeteci beraat etti
DÜNYA
Mültecilere çelme takan Macar gazeteci beraat etti
/**/
Kendi planımızı uygularız

Kendi planımızı uygularız

Erdoğan, Soçi dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı.
İncirlik kapatılsın!

İncirlik kapatılsın!

Türk halkı, Amerikan askerlerinin üsten çıkartılmasını istiyor.
Cumhur İttifakı 9 maddede anlaştı

Cumhur İttifakı 9 maddede anlaştı

​Ortak mitinglerde parti sloganı atılmayacak, sadece Türk bayrakları kullanılacak.
Sahte ödeme merkezlerine dikkat

Sahte ödeme merkezlerine dikkat

​Dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarı yapıldı.
S-400'ler temmuzda Türkiye'de

S-400'ler temmuzda Türkiye'de

Erdoğan: Geri adım atmayacağız, bu iş bitti.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
İstanbul içinönemli uyarı

İstanbul içinönemli uyarı

​Meteoroloji saat verdi, şiddetli vurabilir.
Yeni askerliksistemi: 6-9-12

Yeni askerliksistemi: 6-9-12

​Erdoğan, yeni düzenlemenin son halini açıkladı.

Hoca tercihini yaptı

Hoca tercihini yaptı

'Millilerin hocası kim olmalı?' sorusunu cevapladı.
DSP'ye kaçış

DSP'ye kaçış

​HDP ittifakından rahatsız olanlarla aday gösterilmeyen küskünler soluğu DSP'de alıyor.
Teklifi kabul edebilirim

Teklifi kabul edebilirim

Yeni Malatya maçı sonrasında ayrılık mesajı verdi.
Bizimbinaya da bakın

Bizimbinaya da bakın

​Konutlarının sağlamlığından endişe eden vatandaşlar, denetim talebinde bulunuyor.
Eğitimvadisi Çekmeköy

Eğitimvadisi Çekmeköy

​AK Parti'nin Çekmeköy adayı Poyraz, yeni dönem projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
Keşmir çağrısı

Keşmir çağrısı

​Pakistanlı bakan Khichi, Albayrak Holding'e ziyarette bulundu.
Fiyatlar düşmezsesatışlar yaygınlaşır

Fiyatlar düşmezsesatışlar yaygınlaşır

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, marketlere mühlet verdi.
Cinayetinhesabı sorulacak

Cinayetinhesabı sorulacak

​Erdoğan, katliamın uluslararası mahkemeye taşınacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.