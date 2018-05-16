'25 saniye'lik kriz Japonya Shiga'da bulunan Notogawa istasyonunda makinist trenin kalkışından yalnızca 25 saniye önce etmesi infiale neden oldu. Trenin vaktinden 25 saniye önce kalktığını fark eden Japonlar, firmayı şikayet etti.

16 Mayıs 2018, 12:25 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, 12:31 Diğer