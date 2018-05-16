'25 saniye'lik kriz

Japonya Shiga'da bulunan Notogawa istasyonunda makinist trenin kalkışından yalnızca 25 saniye önce hareket etti. Makinistin erken kalkması ile trene binemeyen Japonlar firmayı şikayet yağmuruna tuttu. Gelişmelerin ardından firma özür dilemek zorunda kaldı.
Dakikliği ile bilinen Japonlar trenin 25 saniye önce kalkması ile firmayı şikayet yağmuruna tuttu.
Olay, Japonya'nın Shiga bölgesinde bulunan Nogotawa tren istasyonu durağında gerçekleşti. Aceleci makinist treni kalkması gereken süreden 25 saniye önce hareket ettirdi. Bu nedenle trene yetişemeyen yolcular West Japan Airways adlı firmayı şikayet yağmuruna tuttu.
Bir sonraki tren 6 dakika sonra
Bir sonraki tren 6 dakika sonra hareket edecekti. Ancak bu durum bile şikayetlerin önünü kesemedi. Zor durumda kalan şirket çareyi özür metni yayınlamakta buldu.