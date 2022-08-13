Dünya 5 milyar lık hedefe bir adım daha Pakistanla yeni dönem
ORTADOĞU

5 milyar $’lık hedefe bir adım daha: Pakistan'la yeni dönem

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla Türkiye ile Pakistan arasındaki 5 milyar dolarlık hacmi yakalamaya yönelik yeni bir ticaret anlaşması imzalandı. İslamabad’da kayıt altına alınan anlaşmaya göre, Türkiye Pakistan'a 261 üründe imtiyaz tanıyacak. Bunların 123'üne KDV uygulamayacak. Pakistan da 130 ürün için Türkiye'ye gümrük imtiyazı tanıyacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
5 milyar $’lık hedefe bir adım daha: Pakistanla yeni dönem
Pakistan’ın Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen Mal Ticaret Anlaşması’nın imza törenine, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pakistan Ticaret Bakanı Seyid Navid Kamar ve iki ülkeden yetkililer katıldı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Buna göre, Türkiye ile Pakistan arasında Mal Ticaret Anlaşması imzalandı. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen törende, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Pakistan Ticaret Bakanı Seyid Navid Kamar, iki ülke arasındaki Mal Ticaret Anlaşması’nı imzaladı.

Başbakan Şahbaz Şerif, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Ankara ile İslamabad arasındaki tarihi ilişkilerde bu anlaşmanın köşe taşı olduğunu vurgulayarak bunun iki ülke için birçok fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

MÜZAKERELER AŞLAYACAK

  • Şerif, Pakistan ile Türkiye’nin kapasitesinin hayallerin ötesinde olduğuna işaret ederek imzalanan anlaşmanın ticaret ve yatırımların artırılmasını sağlayacağını kaydetti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pakistan ile ilişkilerin derin kökleri olduğuna dikkati çekerek bugünün, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Anlaşmanın iki ülke arasında hedeflenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamak için en önemli araçlardan biri olacağını vurgulayan Muş, anlaşmanın, ikili ticaretin genişlemesi ve çeşitlendirilmesine hizmet edeceğini kaydetti. Muş, Kamar ile görüşmesinde anlaşmanın hizmet, yatırım ve e-ticaret sektörüne genişletilmesi için müzakerelerin başlatılmasında mutabık olduklarını kaydetti.

STA’NIN YOLU AÇILIYOR

Pakistan Ticaret Bakanı Kamar ise bu anlaşmanın iki ülke arasında uzun zamandır müzakere edilen serbest ticaret anlaşmasının (STA) imzalanmasına yol açacağını ve onun da imzalanmasının zaman meselesi olduğunu vurguladı. Pakistan Başbakanlık Ofisi’nden 21 Temmuz’da yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun Türkiye ile Mal Ticaret Anlaşması’nı onayladığı belirtilmişti. Açıklamada, Türkiye’nin Pakistan’a 261 üründe imtiyaz tanıyacağı ve bunların 123’üne katma değer vergisi (KDV) uygulamayacağı, buna karşılık olarak Pakistan’ın da 130 ürün için Türkiye’ye gümrük tarifelerinde imtiyaz tanıyacağı aktarıldı.

Bu arada “Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumunda konuşan Muş, iş insanlarından sadece Pakistan’a ihracat yapmalarını değil, burada değer oluşturarak Asya’daki ülkelere açılmalarını beklediklerini söyledi.

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