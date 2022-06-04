83 yaşındaki Japon Pasifik'i yat üzerinde tek başına geçti.

Ekonomi

Vodafone ekonomik raporunu yayımladı: 5G’den 15 yılda 1 trilyon gelir

Vodafone tarafından yapılan etki analizine göre, 5G’nin ülkemizde hayata geçmesiyle 15 yılda 1 trilyon TL’yi aşkın gelir ve 479 milyar TL GSYH artışı sağlanacak. 5G’nin 1 yıl gecikmesi ise 120 milyar TL’lik bir katkıdan mahrum kalmak anlamına geliyor.