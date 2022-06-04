Dünya 83 yaşındaki Japon Pasifiki yat üzerinde tek başına geçti
ASYA

83 yaşındaki Japon Pasifik'i yat üzerinde tek başına geçti

Japon maceraperest Horie Keniçi, Pasifik Okyanusu'nu yat üzerinde tek başına geçen en yaşlı kişi unvanını elde etti.

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Haber Merkezi AA
83 yaşındaki Japon Pasifiki yat üzerinde tek başına geçti
83 yaşındaki Japon Pasifik'i yat üzerinde tek başına geçti.

Japon maceraperest Horie Keniçi, Pasifik Okyanusu'nu yat üzerinde tek başına geçen en yaşlı kişi unvanını elde etti.

ABD'nin batı kıyısındaki San Francisco'dan 27 Mart'ta denize açılan 83 yaşındaki Horie, 69 günlük seyahat sonrası Japonya'ya ulaştı.

8 BİN KİLOMETREYİ TEK BAŞINA KATETTİ

Horie, bitiş çizgisi kabul edilen, Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama ile Tokuşima eyaletleri arasında Kii Kanalı'na yerel saatle 02.39'da ulaştı.

Pasifik Okyanusu'ndaki 8 bin 500 kilometrelik mesafeyi yat üzerinde tek başına durmaksızın geçen Horie, bunu gerçekleştiren en yaşlı kişi oldu.

"SORUN YAŞAMADIM"

Seyahat sonrası Horie "Büyük bir sorun yaşamadan eve döndüğüm için oldukça mutluyum" dedi.

Bir ton ağırlığında, 6 metrelik yat "Suntory Mermaid" seyahat boyunca kendi bünyesindeki elektrik ihtiyacını, taşıdığı güneş panellerinden sağladı.

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