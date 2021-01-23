AB sözünü tutsun vize adımını atsın: Diyaloğun devamında hemfikiriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB kurmayları ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile biraraya geldiği iki günlük Brüksel temaslarını değerlendirdi.
"Aynı kararlılığı uygulamada da görmek istiyoruz"
- Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, “Diyaloğu devam ettirme konusunda AB ile hemfikiriz. Somut atılabilecek adımları gözden geçirdik. Biz vize serbestisi konusunda bir adım bekliyoruz. Türkiye sözünü yerine getirir, Avrupa Birliği de verdiği sözleri tutmalı. Muhataplarımızda da aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz” dedi.
"Gerilimi arttıracak adımlar atmamalı"
Çavuşoğlu, “(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı. Yunanistan ile başlayacak istikşafi görüşmeler ile ilgili açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Yunanistan başlayacak istikşafi görüşmeler öncesinde gerilimi arttıracak adımlar atmamalı” dedi.