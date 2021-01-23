Dünya AB sözünü tutsun vize adımını atsın Diyaloğun devamında hemfikiriz
AVRUPA

AB sözünü tutsun vize adımını atsın: Diyaloğun devamında hemfikiriz

AB sözünü tutsun vize adımını atsın: Diyaloğun devamında hemfikiriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB kurmayları ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüğü Brüksel temaslarına ilişkin şöyle konuştu: Diyaloğu devam ettirme konusunda AB ile hemfikiriz. Biz vize serbestisi konusunda bir adım bekliyoruz. Türkiye sözünü yerine getirir, Avrupa Birliği de verdiği sözleri tutmalı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB kurmayları ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile biraraya geldiği iki günlük Brüksel temaslarını değerlendirdi.

"Aynı kararlılığı uygulamada da görmek istiyoruz"

  • Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, “Diyaloğu devam ettirme konusunda AB ile hemfikiriz. Somut atılabilecek adımları gözden geçirdik. Biz vize serbestisi konusunda bir adım bekliyoruz. Türkiye sözünü yerine getirir, Avrupa Birliği de verdiği sözleri tutmalı. Muhataplarımızda da aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüştü.

"Gerilimi arttıracak adımlar atmamalı"

Çavuşoğlu, “(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı. Yunanistan ile başlayacak istikşafi görüşmeler ile ilgili açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Yunanistan başlayacak istikşafi görüşmeler öncesinde gerilimi arttıracak adımlar atmamalı” dedi.

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