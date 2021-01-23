AB sözünü tutsun vize adımını atsın: Diyaloğun devamında hemfikiriz AB sözünü tutsun vize adımını atsın: Diyaloğun devamında hemfikiriz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB kurmayları ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüğü Brüksel temaslarına ilişkin şöyle konuştu: Diyaloğu devam ettirme konusunda AB ile hemfikiriz. Biz vize serbestisi konusunda bir adım bekliyoruz. Türkiye sözünü yerine getirir, Avrupa Birliği de verdiği sözleri tutmalı.

Haber Merkezi 23 Ocak 2021, 00:00 Yeni Şafak