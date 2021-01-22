Dünya AB ülkelerinden Fransaya gideceklere Kovid-19 testi zorunluluğu
AVRUPA

AB ülkelerinden Fransa'ya gideceklere Kovid-19 testi zorunluluğu

Fransa’da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni adımlar atılıyor. Son alınan karara göre, Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa'ya geçmek isteyenler, son 72 saat içinde yapılmış negatif Kovid-19 test sonucunu göstermek zorunda.

Haber Merkezi İHA
Fransa'da, 71 bin 998 kişi Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Fransa'da, 71 bin 998 kişi Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tedbirler arttırılıyor. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un AB ülkelerinden Fransa’ya gelecek olan yolculardan son 72 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 test sonucu istenmesine karar verdiği bildirildi.

Açıklamada "Macron, Avrupa Birliği’nden gelenlerden 72 saat önce yapılan bir PCR testini sunma zorunluluğunun getirildiğini duyurdu" denildi. Sınır çalışanları ve kara taşımacılığının bu yükümlülükten muaf tutulacağı ifade edildi.

  • Fransa’da Covid-19 salgınında şu ana kadar 2 milyon 987 bin 965 vaka tespit edilirken, 71 bin 998 kişi hayatını kaybetti.

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